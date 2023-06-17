كوليبالي يوافق على الرحيل إلى الهلال السعودي

يسعى نادي الهلال السعودي لضم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي من أجل تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي.



وتابعت التقارير، أن نادي الهلال يرغب بضم كوليبالي الذي وضع اسمه بالانتقال إلى إنترميلان الإيطالي في الميركاتو.



موافقة كوليبالي على عرض الهلال



أضافت التقارير، أن كوليبالي وافق على اللعب لفريق الهلال السعودي في الموسم المقبل، وبات النادي السعودي في مراحة متقدمة من المفاوضات مع تشيلسي، من أجل شراءه في الميركاتو الصيفي.



واصلت التقارير، أن الهلال يريد التعاقد مع صفقة قوية على غرار شراء النصر للاعب العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو، واتحاد جدة مع كريم بنزيما قادما من ريال مدريد.



ومن المقرر أن يخوض اهلال معسكرا اعداديا في النمسا خلال الصيف الجاري، استعدادا للموسم الكروي الجديد من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والذي يبدأ في 11 أغسطس المقبل.



وينافس الهلال على 6 بطولات، وهم كأس الملك سلمان للأندية العربية، الدوري السعودي للمحترفين، السوبر السعودي، كأس الملك، دوري الرديف، دوري أبطال آسيا.





وذكرت صحيفة "فوت ميركاتو" الإيطالية، أن انضمام كوليبالي إلى نادي الهلال، يعد أمرا ممكنا في ظل معاناته مع النادي الإنجليزي منذ انضمامه إليه قادما من نابولي الايطالي.

ويمتلك كاليدو كوليبالي عقدا مع نادي تشيلسي حتى يونيو 2026، حيث انضم لصفوف الفريق الإنجليزي في صيف 2022، ولعب كوليبالي مع تشيلسي خلال موسم 2022-23 32 مباراة، سجل فيها هدفين وحصل على 8 كروت صفراء، و كارت أحمر وحيد.

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة عن وجود 3 عروض برازيلية للتعاقد مع النجم الكولومبي جوستافو كويلار لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.



وذكرت صحيفة "caracol" البرازيلية عن رغبة كلا من نادي كورينثيانز، إنترناسيونال وفاسكو دا جاما في الحصول على خدمات جوستافو كويلارخلال المريكاتو الصيفي الجاري

وينتهي عقد كويلار مع الزعيم في صيف 2024، وكان أنضم له في أغسطس 2019 قادماً من صفوف فلامنجو البرازيلي .

وأنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات الموسم المنقضي من بطولة دوري روشن السعودي لعام 2022-2023 في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة جمعهم الفريق الأزرق من الفوز في 17 مباراة ، والتعادل في 8 وتلقي الزعيم 5 هزائم منذ إنطلاق المسابقة.



