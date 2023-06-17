نجم منتخب فرنسا يرحل عن الريان القطري

رحل اللاعب الفرنسي ستيفن نزونزي نجم منتخب فرنسا، اليوم السبت، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، وذلك بعد ان انتهي عقد اللاعب معه.

ووجهت إدارة نادي الريان القطري الشكر للاعب منتخب فرنسا نزونزي في تغريده عبر الحساب الرسمي علي تويتر قائلاً: “ شكرا ستيفن نزونزي.. ونتمنى لك كل التوفيق”.

وانضم نجم منتخب فرنسا نزونزمي إلي صفوف الفريق الو لكرة القد بنادي الريان القطري في صيف عام 2021، قادما من روما الإيطالي.

ولكن جاء فسخ العقد بين لاعب منتخب فرنسا و فريقه الريان القطري، بسبب عدم تقديم نزونزي للمستوي الذي توقعه النادي القطري بان يقدمه اللاعب مع الفريق.

يذكر أن توج نزونزي بكاس العالم 2018، مع منتخب فرنسا، وتوج الديوك بهذا اللقب علي حساب كرواتيا.

قصة تتويج فرنسا بكأس العالم 2018

وكانت تلك هي المرة الثانية التي يفوز فيها منتخب فرنسا بالكأس فقد كانت المرة الأولى في عام 1998.

بينما تعد هذه أول مرة يصل فيها منتخب كرواتيا للمباراة النهائية ولكنه سبق له الحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العالم 1998.

وكان الشوط الأول قد انتهي بتقدم فرنسا بهدفين مقابل هدف. وجاء هدف فرنسا الأول في الدقيقة 18 برأس مهاجم كرواتيا ماندزوكيتش الذي وضع الكرة عن طريق الخطأ في مرماه.

وتعادل بيرسيتش في الدقيقة 28 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ثم احتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد اعتراض لاعبي فرنسا على لمس الكرة ليد لاعب كرواتيا ولجأ إلى الفيديو المساعد.

وتصدى مهاجم فرنسا غريزمان للركلة وأسكنها الشباك في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، سجل بوغبا الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 59 ثم أضاف مبابي الهدف الرابع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 65.

وقلص ماندزوكيتش النتيجة بهدف ثان لكرواتيا بعد خطأ فادح من حارس مرمى فرنسا الذي حاول مراوغته فاقتنصها ووضعها في المرمى في الدقيقة 69.

وفي آخر 20 دقيقة، حاول المنتخب الكرواتي الضغط من أجل تقليص النتيجة ولكنه واجه دفاعا قويا من لاعبي منتخب فرنسا الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة وأضاع بوغبا فرصة إحراز هدف خامس في نهاية المباراة.