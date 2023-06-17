النصر السعودي يخطط للتعاقد مع حكيم زياش

يتطلع نادي النصر السعودي للتعاقد مع المغربي حكيم زياش لاعب فريق تشيلسي، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وعاش حكيم زياش فترة سيئة مع نادي تشيلسي في الموسم الماضي، إذ لم يحصل على فرص لعب منتظم تحت قيادة كل من توماس توخيل وجراهام بوتر.

حكيم زياش كان قريبًا من الرحيل عن تشيلسي في الشتاء الماضي والانضمام إلى باريس سان جيرمان لكن الصفقة فشلت في اللحظة الأخيرة.

وتؤكد شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن حكيم زياش مطلوب في الدوري الفرنسي، لذا سيواجه النصر منافسة لضم اللاعب المغربي.

ويستعد نادي النصر السعودي لتقديم عرضًا ماليًا كبيرًا إلى حكيم زياش للحصول على خدماته، إذ أكدت الشبكة أن اللاعب المغربي سيدرس عرض النصر بجدية.

تقام خلال الفترة الحالية الانتخابات الخاصة لرئاسة وعضوية كبار المؤسسات والأندية السعودية وهم الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، والتي تجري في إطار مشروع الاستثمار والتخصيص والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية والإدارية والمالية للأندية، وزيادة دخلها وقدراتها التنافسية.

أبرز المرشحين لانتخابات الأندية السعودية:

ويتنافس على رئاسة نادي الهلال فهد بن نافل، سعيد الشهراني.

‏فيما جاء أبرز المرشحين لرئاسة نادي اتحاد جدة أنمار الحائلي، وليد الشهري.

‏وتتصارع ثلاثة أسماء للفوز برئاسة النصر وهم ثامر اليمني، مهند الداوود ومسلي ال معمر.

‏ويترشح لرئاسة نادي أهلي جدة الرباعي خالد العيسى، عبدالله بترجي، زياد اليوسف، أحمد الصائغ.



ومن المقرر أن تستمر فترة الترشح ثلاثة أيام، والتي تكون عن طريق موقع وزارة الرياضة وليس كما جرت العادة من خلال الحضور لمقرات الأندية.

تجرى الانتخابات خلال انعقاد الجمعية العمومية في الأندية المذكورة يوم الجمعة الموافق 22 يونيو الجاري.