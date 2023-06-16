القنوات الناقلة لكأس آسيا للناشئين 2023

تتزايد عملية البحث على بطولة كأس أسيا للناشئين تحت 17 لنسخة 2023، في الساعات الأخيرة بالتزامن مع انطلاقها لرغبة الجماهير متابعة منتخبات بلدانهم ومن جهة أخرى كونها بوابة العبور إلى كأس العالم للناشئين في نفس الفئة العمرية المقرر إقامته في الهند في شهر نوفمبر المقبل.

وتستضيف دولة تايلاند بطولة كأس آسيا للشباب تحت 17 سنة 2023 وتشارك 3 دول عربية في البطولة الآسيوية، هم اليمن والسعودية وقطر وتستمر البطولة على مدار أكثر من أسبوعين بمشاركة 16 منتخباً، وتقام المباراة النهائية يوم ٢ يوليو ويتأهل 4 منتخبات آسيوية إلى مونديال الهند، وهي من ستنجح في بلوغ نصف نهائي كأس آسيا.

وتحظى بطولة كأس آسيا للشباب تحت 17 سنة 2023 باهتمام كبير من الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج ستكون مهتمة بمتابعة العرب وما سيقدمونه في تايلاند، وإن نجح أحدهم في حجز مكانة بالهند.

القنوات الناقلة لكأس آسيا تحت 17 سنة 2023؟

تنقل قنوات بي إن سبورتس وأبوظبي الرياضية وإس إس سي السعودية فعاليات كأس آسيا تحت 17 سنة 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهدت مباريات الجولة الأولى فوز السعودية على استراليا بهدفين دون رد وخسارة قطر أمام كوريا الجنوبية بسداسية مقابل هدف.