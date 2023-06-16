5 كواكب تتحاذى قبل شروق الشمس (كيفية رؤيتهم)

استيقظ في وقت مبكر من عطلة نهاية هذا الأسبوع لالتقاط مشهد سماوي: ستصطف خمسة كواكب في السماء قبل شروق الشمس يوم السبت.

سيظهر زحل ونبتون والمشتري وأورانوس وعطارد معًا، إذا سمح الطقس بذلك. إليك كيفية اكتشاف موكب الكوكب. يشرح علماء الفلك سبب أكبر انفجار كوني على الإطلاق.

متى وأين يمكنني رؤية الكواكب؟



للحصول على أفضل المناظر، ابحث عن مكان به القليل من التلوث الضوئي ورؤية واضحة للأفق.

سيكون عطارد آخر ما يظهر قبل شروق الشمس بحوالي ساعة. إذا خرجت في ذلك الوقت، فستتمكن من رؤية الكواكب الخمسة الممتدة عبر السماء - من عطارد لأسفل في الأفق إلى زحل أعلى في السماء - حتى تشرق الشمس.

هل أحتاج إلى منظار أو تلسكوب؟

سيكون اكتشاف بعض الكواكب أسهل من غيرها.



سيكون كوكب المشتري وزحل ساطعين جدًا وأسهل رؤية. سيكون الزئبق باهتًا بعض الشيء، على الرغم من أنه قد يظل مرئيًا بالعين المجردة. للحصول على عرض لنبتون وأورانوس، ستحتاج على الأرجح إلى كسر زوج من المناظير أو التلسكوب.

ما مدى شيوع هذا؟

كانت هناك تشكيلة أخرى من خمسة كواكب في مارس ، بتركيب مختلف قليلاً. ستحدث محاذاة ثلاثية الكواكب في يوليو. يحدث هذا عندما تصطف مدارات الكواكب على جانب واحد من الشمس من منظور الأرض.