الجمعة 16/يونيو/2023 - 10:30 م 6/16/2023 10:30:47 PM

المبادرات التى تتبناها الدولة فى مجال الصحة، الكثير منا لا يشعر بقيمتها وأهميتها إلا عندما يتعرض أو أحد من المقربين له بأزمة صحية، ويجد وقتها الدولة رغم كل التحديات والمعوقات تقف معه وفى ظهره لإنقاذه من المحنة التى يمر بها.. ومن بين هذه المبادرات المبادرة الخاصة بجلطات القلب الحادة «كل ثانية حياة»، والتى تستهدف تقديم الرعاية لمرضى الحالات الحرجة (جلطات القلب)، وذلك ضمن المنظومة الخاصة بالمشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ.. وقد تم وضع تطبيق خاص بالمبادرة الذى يتم تصميمه للهواتف المحمولة، ومن المقرر إطلاقه خلال الفترة المقبلة، ويتضمن تعريف كامل بأهداف المبادرة، وشرح مفصل للنوبات القلبية وأعراضها وكيفية التعامل معها لحين وصول المختصين من الفرق الإسعافية وشرح مفصل لكيفية التمييز بين أعراض النوبة القلبية والأمراض التى تتشابه أعراضها، والخطوات التى يجب أن يتم اتبعاها للوقاية المسبقة من الإصابة.. وسيتم ربط التطبيق بالغرفة المركزية الخاصة بالمشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ مع توفير خدمة التحويل السريع على الخط الساخن الخاص بالمبادرة من خلال التطبيق.. وقد استقبل الخط الساخن الخاص بالمبادرة 16474 حتى الآن 2553 حالة وتم التعامل معها.. كما تم الاتفاق على توفير أجهزة الصدمات الخاصة بالنوبات القلبية فى أماكن التجمعات، وتدريب العاملين بتلك الأماكن على استخدامها، وقد تم بدء العمل فى المبادرة من خلال 31 وحدة قسطرة قلبية بالمستشفيات فى محافظات الجمهورية تعمل على مدار الـ24 ساعة، وسيتم التوسع فى تشغيل باقى وحدات القسطرة القلبية والبالغ عددها 56 وحدة، خلال الفترة القليلة القادمة.. وتؤكد وزارة الصحة على أهمية زيادة التوعية لدى المواطنين واستهداف أماكن التجمعات خاصةً مراكز ونوادى الشباب، ومحطات المترو والمناطق الرياضية، بما يستهدف تقليل المضاعفات وخفض نسب الوفيات الناتجة عن النوبات القلبية إلى جانب توفير الدورات التدريبية المتخصصة لكافة القائمين على منظومة العمل ضمن المبادرة، والمؤكد أن هذه المبادرة ستأتى بنتائج إيجابية كما حدث مع مبادرات أخرى مهمة منها 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس «سى» التى أشاد بها العالم كله.

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