نهى العمروسى تبحث عن تريند بالتشكيك فى بناة الأهرامات

نهى العمروسي، دائمًا ما تثير الجدل بتصريحاتها التي تغضب عددًا كبيرًا من الجمهور، ولكن هذه المرة طالت تصريحاتها الحضارة المصرية القديمة، وأجدادنا القدماء، فهل الهدف من ذلك هو التشكيك في بناة الأهرامات وحضارة مصر العريقة؟؟ أم بحثًا عن الترند؟؟

أثارت الفنانة نهى العمروسي، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها عن القدماء المصريين، ما جعلها في مرمى النيران.

نهى العمروسي تشكك في بناة الأهرامات .. "مش القدماء المصريين":

كتبت "العمروسي" منشورًا جديدًا عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، والذي جاء به الآتي: "بناة الأهرامات مش المصريين القدماء، أنا عارفة أنتوا هتجزوا على سنانكم مني بس مش مهم، أنا باحثة عن الحقيقة، والحقيقة بتقول إن أجدادنا مش هم اللي بنوا الأهرامات، والأهرامات مش مقابر أصلًا، دي حكاية فوق خيالكم".

تصريحات نهى العمروسي

أضافت الفنانة المثيرة للجدل، قائلة: "بس اللي مسيطرين على الكوكب وعاملين لنا تنويم مغناطيسي ومغيبين عقولنا خدعونا بقصة مقبرة خوفو دي، يلا اشتموني بسرعة وطلعوني جاهلة".

وتابعت نهى العمروسي: "طيب ابحثوا عن الألواح السومرية وبالذات اللوح الـ 11 اللي Enki كاتب فيه تفاصيل عن بناء الأهرامات، الألواح دي كانت مدفونة تحت الطين من آلاف السنين ولقوها في العراق".

استكملت: "أظن دي آثار وعلماء الآثار أثبتوا إنها أثرية مش حديثة، يعني الواد حمؤة اللي واقف على الناصية كتبها ودفسها في الطين عشان عايز يطلع ترند زي ما بتقولوا عليا بالظبط.. Enki هو بتاح".

تصريحات نهى العمروسي

نهى العمروسي تثير الجدل: “مش بمشي وراء كلام الشيوخ وعايزة واحد يقولي آية تتحدث عن عذاب القبر”

قالت العمروسي أنا بختم القرآن كل رمضان، ومش بتفرج على المسلسلات ومش بمشي ورا كلام الشيوخ، وعاوزة واحد فيهم يقول لي أنهي آية اللي فيها عذاب قبر؟؟ يمكن أنا غلطانة، وينتقدوا براحتهم لكن الواحد لما يرد يرد بدليل.

نهى العمروسي

نهى العمروسي: "جاتلي فترة شكيت في جميع الأديان"

قالت الفنانة نهى العمروسي، إنها أخذت قرار الصلاة بعد تخرجها من المعهد العالي للسينما، بعدما وجدت الله في قلبها، وأنه قريبًا منها دائمًا.

استكملت نهى العمروسي حديثها خلال لقائها في أحد البرامج الشهيرة، قائلة: "بدأت أصلي متأخر عشان بعد ما دورت على ربنا ولقيته جوانا، ولما لقيته أقرب حاجة لينا واحنا مش متخيليين، وهو الحب ومننا وجايين من عنده ورايحين عنده.

أضافت نهى العمروسي: أنا جاتلي فترة شكيت في كل الأديان، ووصلت في النهاية إن ربنا حب وجمال وخير وعدل وكل حاجة حلوة، وشفته وحسيت بيه في كل الأديان، كل دين رايح لربنا واتجاهه رايح لربنا، والهندوسية مفيهاش نبي وملهاش كتاب.

نهى العمروسي

تابعت نهى العمروسي: «كتبت مرة 9 قيم في الهندوسية مليئة بالعطاء والخير والتبادل وقمة الصوفية، ومتفرقش معايا القيم حتى لو جاية من البوذية أو الإسلام أو اليهودية»، المهم أنها قيمة عالية.