رابعة الزيات .. ساحرة بالحرير الناعم

شاركت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات متابعيها ببعض الصور من إطلالتها الجديده عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

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وظهرت رابعة الزيات بإطلالة ناعمة مزجت بين الأناقة والبساطة في آن واحد، حيث ارتدت قميص أبيض صمم من الحرير الناعم ونسقت عليه جيب قصير اتسم بشق صغير كشفت عن أحد ساقيها، فيما انتعلت حذاءً بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة اليويفي الواسع ولعبت الألوان الترابية دور مهم في أظهار جمال ملامح رابعة الزيات بجاذبية ونعومة مع لون النود في الشفاه.

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رابعة الزيات

رابعة الزيات من مواليد 11 مايو 1973، إعلامية لبنانية، من مواليد مدينة صور، درست علم النفس في الجامعة اللبنانية.

حياتها

تزوجت للمرة الأولى في سن مبكرة في جنوب أفريقيا وأنجبت ولديها كريم وعلي لكنها انفصلت عن زوجها لاحقا، تزوجت ثانية عام 2006 من الإعلامي زاهي وهبي ورزقت منه بولد وبنت (كنز ودالي).

مشوارها المهني

انطلاقتها في مجال الإعلام كانت عام 2002 من خلال قناة إن بي إن وقدمت فيها برامج منوعة عام 2010 أنشأت بالتعاون مع عدة شركاء مركزاً تجميلياً كبيراً «نيو يو» تحت إشراف أطباء مختصين يقومون بعلاجات طبية وتجميلية وصنفت ضمن قائمة أكثر مئة امرأة عربية إثارة في عام 2010، انتقلت عام 2011 إلى قناة الجديد وقدمت فيها نشرة الأخبار لفترة قصيرة لكنها تركتها لأنها لم تتأقلم ولم تجد نفسها فيه قدمت بعدها برامج فنية حتى عام 2016، وفي أغسطس 2018 انضمت لقناة لنا السورية في ديسمبر 2018 أصبحت الوجه الإعلاني لمجموعة Savanah

خلافها مع الإعلامية مي شدياق

عام 2011 استضافت الإعلامية مي شدياق و بادرتها بسؤال عن مي الإنسانة ومتى ستتخلى عن لقب الشهيدة الحية فأجابتها بأنها لا يمكن أن تنسى ما حصل معها، وبعدما تنقلنا بين عدة مواضيع سياسية طرحت مي سؤالا دينيا على ضيفتها تانيا قسيس، ولكن يبدو أن الجواب لم يقنعها، فبادرت إلى الانسحاب، فأوقفت التصوير وطلبت منها العزوف عن قرارها، لكنها رفضت، معتبرة أن ما حصل ضمن الحلقة هو خديعة ولا تتقبله» وردت «لست نادمة على استقبالي مي، ولكني مستغربة رد فعلها».