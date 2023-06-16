دنيا عبدالعزيز تثير الجدل بالبكيني

شاركت الفنانة دنيا عبدالعزيز متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وظهرت دنيا عبدالعزيز بإطلالة صيفية لافته، وهي تستجم بالعطلة الصيفية داخل حمام اللسباحة، حيث ارتدت البكيني باللون الأسود.

واختارت ترك خصلات شعرها البني القصير المبلل وراء ظهرها بشكل عفوي ولم تتكلف بوضع المكياج لتبدو ملامحها تظهر على طبيعتها مع اللون الوردي في الشفاه.

شاركت دنيا عبدالعزيز في العديد من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل البرنس والمداح بأجزائه المختلفة.

وكانت اخر مشاركه درامية لها هو مسلسل المداح الذي تدور احداثه حول: " قصة صابر الطفل الذى تبناه ورباه إمام الجامع، ووقع فى حب فتاة ليسلك طريقًا آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة، واستخدام بعض أصحاب السلطة فى تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة من الأحلام الغريبة حيث يتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل صابر".

ولاقي مسلسل المداح اعجاب الجمهور لمغامراته العديدة وقصته المختلفة والتى تمس قضية مهمه في عالم الجن والروحنيات.

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز (1 نوفمبر 1982 -)، ممثلة مصرية.

حياتها

ولدت في سوريا لأب مصري وأم من أصول سورية أردنية. بدأت مشوارها الفني منذ أن كانت طفلة عندما كانت تعيش في الكويت، وفي إحدى زيارات الممثلة دلال عبد العزيز لوالداتها، عرضت عليها القيام بأداء دور صغير في فيلم «صراع الزوجات» للمخرجة نعمات رشدي وكانت حينئذ طفلة في العاشرة من العمر وعندما جاءت العائلة إلى القاهرة قامت دنيا بأداء تمثيلي رائع لطفلة في سنها سرعان ما التقط هذه الموهبة ممدوح الليثى وعرض على دنيا أداء دور في فيلم «أحوال شخصية» للمخرج شفيق شامية، ثم «الجراج» حيث قامت بأداء دور ابنة نجلاء فتحي باقتدار وحصلت على جائزة الأداء. ثم قررت الالتحاق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج.

حياتها الخاصة

في يوم 22 فبراير سنة 2022، أُعلنَ عن عقد قرانها من المهندس مصطفى كامل، الذي هو من خارج الوسط الفني، ونُشرت صور زفافها مع زوجها بحضور أهلها وعدد من الفنانين.