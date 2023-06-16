اندلاع حريق في محطة وقود لتموين السيارات

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة الإسماعيلية من السيطرة على حريق شب فى محطة وقود لتموين السيارات داخل مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية دون خسائر بشرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نشوب حريق داخل محطة تموين للسيارات فى شارع السويس

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل محطة تموين للسيارات فى شارع السويس داخل مدينة القنطرة غرب بجوار الاسعاف.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحريق كما تم الدفع بسيارة اطفاء الى مكان الحريق وتم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع من السيطرة على الحريق قبل امتداده الى المحلات والمساكن المجاورة للمحطة دون خسائر بشرية.

وقال شهود عيان بانهم فوجئوا باشتعال النيران فى مؤخرة السيارة المحملة بالبنزين داخل المحطة أثناء تفريغها الحملة وكذلك خزان المحطة واضافو أن أحد العاملين بالمحطة أصيب بحروق فى ز اعيه وتم نقله للمستشفى.

فيما نشرت الأدارة العامة للحماية المدنية تعليمات للتعامل مع الحرائق، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

واستعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.