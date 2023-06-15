اليوم الوطني لمناهضة الختان.. القومي للأمومة والطفولة: نعمل لحماية فتيات مصر

تعهد كلا من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بحماية فتيات مصر والقضاء على جريمة الختان في اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث، وجاء ذلك بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني لمناهضة الختان.

قالت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن جريمة ختان الإناث ليس لها أي ذكر في الدين الاسلامي أو المسيحي وتلفظها كل الأديان فضلاً عن أنها لا تدرس بكليات الطب.

كما دعت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، كافة أطياف المجتمع وعلى رأسهم الأطقم الطبية للانضمام إلى صفوفنا لرفض هذه الجريمة والتوعية بمخاطرها الجسيمة الصحية والنفسية على الفتيات، مشيرة إلى أن إضفاء الطابع الطبي على الختان هو انتهاك لحقوق الفتيات، وأن العاملون في المجال الطبي لهم دورًا هاما ومحوري في التوعية ضد هذه الجريمة.

وأشارت نيفين عثمان، إلى أن منظومة نجدة الطفل التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة قد ساهمت بشكل كبير في رصد مثل هذه الوقائع مع التدخل العاجل لوقفها وتقديم أوجه الدعم والمساندة للأطفال، مؤكدة على استمرار الجهود الحثيثة والعمل الدؤوب من أجل التصدي لتلك الجريمة والتي تشكل خطراً على حياة الفتيات الأطفال وانتهاك جسيم لأجسادهن.

وناشدت المواطنين بضرورة عدم التواني في الإبلاغ عن تلك الجرائم من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو عبر خاصية الرسائل على صفحة المجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.