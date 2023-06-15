مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: مصر قادرة على تحقيق الانجازات والنمو رغم الصعوبات

أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني أن المشروعات التي يتم افتتاحها بشكل مستمر دليل واقعي للعالم والمشككين في قوة الدولة المصرية على أن مصر قادرة على تحقيق الانجازات والنمو والتطوير رغم ضيق الامكانيات وصعوبة الظروف الاقتصادية العالمية وتداعياتها الداخلية، مشيدا بعزيمة وإصرار القيادة السياسية والشعب المصري على الإصلاحات الهيكيلية واستثمار كافة المزايا النسبية التي تمتلكها الدولة المصرية، لتخلق حالة من التناغم والتكامل بين كافة القطاعات بما يحقق مستهدفات الخطط المستقبلية لرؤية مصر 2030.

وأوضح سمير صبري أنه ظل استهداف تعزيز الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحول مصر لمركز إقليمي للتصدير والخدمات، نجد حزمة متكاملة من المشروعات القومية التي تعمل للوصول لهذا الهدف، من خلال تطوير وتحديث الهياكل الاساسية للطرق والمطارات والسكك الحديدية واللوجسيتات والموانئ، فالمشروعات اللوجستية التي افتتحت اليوم وعلى رأسها محطة تحيا مصراللوجستية بالأسكندرية، خير دليل على ما توليه الدولة والقيادة السياسية من اهتمام خاص بقطاع النقل البحري واللوجيستات؛ لتحويل مصر إلى مركز هام للتجارة العالمية واللوجستيات.

وكشف سمير صبري أن قناة السويس التي تخدم العالم أجمع منذ أكثر من قرن أثبتت أن مصر تستحق أن تصبح مركز عالمي للتجارة وخدمات اللوجيستيات، لاسيما في ظل موقعها الاستراتيجي المتميز بين بحرين يعتبران من أهم الطرق الملاحية البحرية واستطاعت مصر أن تنشأ موانئ هي الأكبر إقليميا من حيث العدد، والامكانيات والقدرات والمساحة، واختصت في هذا الخصوص ميناء الأسكندرية الكبير الذي أصبح بعد تطويره وتوسعته من أكبر موانئ البحر المتوسط.

وأشاد سمير صبري بمحطة تحيا مصر، مشيرا إلى أنه اليوم من خلال مشاهدة حفل افتتاح محطة تحيا مصر المقامة داخل ميناء الأسكندرية، نشهد بالتحية والتقدير للسواعد المصرية التي استطاعت إنشاء وتطوير الأرصفة والمحطات متعددة الأغراض والمتخصصة مع مراعاة التطوير المستمر في أحجام السفن التجارية، حيث سمعنا اليوم أن الارصفة تم تنفيذها بأعماق تتناسب مع زيادة غاطس السفن الكبيرة مما يسمح بتحويل الميناء لمركز إقليمي لخدمة تجارة الترانزيت.

وأوضح سمير صبري أن تدشين الموانئ اللوجستية التي تم افتتاحها اليوم سواء في 6 أكتوبر أو دمياط أو السلوم والأسكندرية سيخدم حركة التجارة العالمية، حيث يمثل النقل البحري عصب الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، وبالتالي فإن كل سفينة تجارية تقف على موانينا تمثل مصدرا لإيرادات دولارية وافدة لمصر وفرص العمل سواء داخل الموانئ أو من خلال تطوير وتنمية المناطق المجاورة للموانئ، وكذلك تساهم في تعزيز التجارة الخارجية للدولة من خلال خفض تكاليف البضائع المستوردة والسلع الاستهلاكية والمواد الخام وهو ما يرفع في النهاية من القدرة التنافسية للصادرات وتحسين وضع الاقتصاد ككل.

وكشف سمير صبري عن أن المواصفات التي تطورت بها تلك الموانئ سيقضى على شكاوي بعض المصدرين والمستوردين من ضيق الأرصفة ومساحات التخزين، فمحطة تحيا مصر على سبيل المثال تتميز بطاقة استيعابية من 12 إلى 15 مليون طن سنويا، باجمالي أطوال أرصفة 2.5 كم وأعماق تتراوح من 14.5 إلى 17.5 متر بمساحة تخزين 560 الف م2 .

وتوقف سمير صبري عند تصريحات الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح محطة تحيا مصر، مؤكدا أنها د بالنسبة له لم تكن مفاجأة فهو يلمس باستمرار في كافة تصريحات الرئيس السيسي الحرص على الشفافية مع المصريين وإطلاعهم على كافة المعلومات والتحديات، والتأكيد على أهمية المشاركة والتعاون بين الجميع حكومة وشعب من أجل خدمة وطننا، واستطرد بقوله أن الرئيس اليوم أرسل عدة رسائل لابد من التأكيد عليها وأهمها بالنسبة لي، تأكيد سيادته على موقف الدولة الحازمة والضرب بيد من حديد أمام أية تعديات على الأملاك العامة، وكشف سيادته أنه وجه بالقبض على صاحب عقار منشأ في حرم أحد الموانئ، بما يشير إلى الممارسات التي تقع من قبل البعض في حق الاموال والممتلكات العامة والتى لم تعد الدولة والحكومة تسمح بها. ولفت نظري حرص سيادته سواء في تصريحه اليوم أو أمس في المؤتمر الوطني للشباب الكف عن الكلام وانتقاد الحال والبدء في العمل.

وأيد سمير صبري كلمة الرئيس السيسي بأن "كل اللي بنعمله مش عشانا إحنا.. عشان ولاد مصر وأحفادهم" معتبرها رد كافي على كل المنتقدين للمشروعات القومية وجدواها، فنهضة الدول لا تتم بمشروعات تلبي احتياجات الاجيال الحالية وحسب بل للأجيال متعاقبة.

واتفق صبري مع حديث الرئيس السيسي حول أهمية اهتمام الدولة بتطوير الموانئ لوضع البلاد على خريطة المنافسة العالمية؛ لكون تحديث أداء الموانئ البحرية وما يرتبط بها من خدمات لوجستية، سيشجع القطاع الخاص على امتلاك أو تأجير سفن مصرية، وبالتالي إحداث رواج في صناعة السفن المحلية بما يعنيه ذلك من فرص عمل وعوائد اقتصادية وسياسية متعلقة بتوازن القوى الاقتصادية الإقليمي مع تزايد أعداد السفن التي ترفع العلم المصري. كما أن تحسن أداء الموانئ سيكون له مردوده على تكلفة وزمن الاستيراد والتصدير، في ظل تكاليف النقل البحري التي تمثل حصة كبيرة من تكلفة المنتج النهائي، وهو ما يعزز من الفرض التنافسية للصادرات المصرية في السوق العالمي.