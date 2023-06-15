إعدام قاتل نيرة أشرف.. شعور بالندم واعتراف بعد فوات الأوان| لحظات محمد عادل الأخيرة

"وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".. تحققَّتْ عدالة السماء بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة ضحية الفاجعة التي هزت الرأي العام لفظاعة كواليسها وأحداثها، حتى احتلت حديث السوشيال ميديا والشارع المصري لأشهر متتالية حتى نال القاتل العقوبة المستحقة، وأُسدل الستار على القضية الأشهر من نوعها.

تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف:

نفذتْ الأجهزة المختصة حكم الإعدام بحق محمد عادل المُدان بقتل نيرة أشرف، ذبحًا أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك داخل سجن جمصة بالدقهلية، بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم، الأمر الذي أثار فضول وتساؤلات الكثيرين عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته وآخر الكلمات التي نطق بها قبل تنفيذ حكم الإعدام مباشرةً.

إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

الساعات الأخيرة في حياة محمد عادل قاتل نيرة أشرف:

كشفت مصادر من داخل السجن أن المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف انهار باكيًا بصورة هستيرية قبل تنفيذ حكم الإعدام مُطالبًا بإيصال رسالة خاصة إلى والدته، كما طالب بوقف الحكم اليوم، مُعبرًا عن شعوره بالندم للحالة التي أودت به إلى الإعدام.

عبر محمد عادل بكلماته الأخيرة التي نطق بها عن شعوره بالندم مشيرًا إلى أن الحب هو السبب في ضياع مستقبله، واختتم حديثه قائلًا: "قولوا لأمي تسامحني.. الحب هو اللي دمَّرني"، تلك الرسالة التي دمرت الحالة النفسية لوالدة محمد عادل عقب علمها بتنفيذ حكم الإعدام في نجلها، إذْ تم نقلها إلى المستشفى فاقدة النطق عقب تعرضها لوعكة صحية شديدة حُزنًا على وفاة ابنها.

محمد عادل ونيرة أشرف

كشفت أسرة محمد عادل أنهم تعمدوا إخفاء موعد تنفيذ الحكم على والدته إلى اللحظة الأخيرة، وبالفعل فور علمها بالخبر انهارت وفقدت القدرة على النطق وتم نقلها إلى المستشفى.

شُيع جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف إلى مثواه الأخير بعد تنفيذ حكم الإعدام بحقه صباح الأربعاء، داخل سجن جمصة بالدقهلية، وبدأت الجنازة بعد إجراءات تضمنت استلام أسرته الجثمان من مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتم دفن الجثمان في مقابر الصدقة.

محمد عادل

تفاصيل إحالة المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات:

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة نيرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار، إذْ بيَّتَ النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام باب جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به طعنات عدة، ونحرها على الملأ.

اعترف محمد عادل أنه تعمد تهديد ضحيته نيرة أشرف مرارًا وتكرارًا بالذبح، مؤكدًا أنه لن يترك في جسدها جزءًا سليمًا، إلى أن نفذ تهديده، مشيرًا إلى أنه اختار إرهابها وقتلها معنويًّا قبل أن ينفذ جريمته، كما تتبعها 3 مرات لتنفيذ جريمته وفشل في مرتين، حتى نجح في الثالثة.

نيرة أشرف

يُذكر أن قرار إحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات جاء بعد 48 ساعة من وقوع الحادث، إذْ أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم من شهادة 25 شاهدًا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة.