منتخب إسبانيا.. كشف حساب الماتادورأمام إيطاليا قبل ساعات من صدام الأمم الأوروبية

منتخب إسبانيا، يتقابل منتخب اسبانيا أمام نظيره الإيطالي مساء اليوم، في المباراة التى تجمع المنتخبين ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

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أرقام إسبانيا وإيطاليا قبل مواجهة دوري الأمم الأوروبية

تاريخ مواجهات إسبانيا وإيطاليا

لعب المنتخب الإسباني أمام نظيره الإيطالي 39 مواجهة تاريخيا، استطاع الماتادور الإسباني تحقيق الفوز في 14 لقاء، فيما فاز الأزوري الايطالي فى 12 أخرين، بينما حسم التعادل بينهما فى 13 مباراة.

وفى سياق متصل، كتب المنتخب الإيطالي سلسلة من التفوق الكبير على نظيره الإسباني في مباريات خروج المغلوب في جميع البطولات عبر تاريخ، فجمعتهما 8 مواجهات إقصائية، انتصر الايطالي في 6، فيما تمكن الإسبان الفوز مرتين فقط، واحرزت إيطاليا 16 هدفًا مقابل استقبالها 5 أهداف فقط.

تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: ديماركو، باستوني، أتشيربي، دي لورينزو.

في خط الوسط: فيراتي، جورجينيو، باريلا.

في الهجوم: بيليجريني، ماتيو ريتيجوي، كييزا.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع

حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: كارفاخال، روبين لو نورماند، لابورت، جوردي ألبا.

خط الوسط: رودري، زوبيميندي.

خط الوسط المهاجم: أولمو، أسينسيو، جافي.

خط الهجوم: موراتا.

يسعي منتخبي إسبانيا وإيطاليا في صدام اليوم إلى تحقيق الفوز لحجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة القارية أملا في حصد اللقب الغالي حيث يتنافس كلا المنتخبين للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخهما.

موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة إسبانيا وإيطاليا في مدينة أنسكيده، الهولندية مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الساعة العاشرة إلا ربع، 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

معلق مباراة إسبانيا وإيطاليا اليوم

سيعلق رؤوف خليف على أحداث المباراة.

تاريخ بطولة دوري الأمم الأوروبية

شهدت انطلاقة هذه البطولة في عام 2018 وتحجز ثلاثة منتخبات من خلالها بطاقة التأهل إلى كأس أوروبا 2024، من خلال ملحق بعد ختام التصفيات الاعتيادية.

وتمكن منتخب البرتغال من حصد اللقب الأول من البطولة على حساب هولندا حيث فازت عليها بنتيجة 1-0 بينما توج منتخب فرنسا النسخة الثانية أمام إسبانيا في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.