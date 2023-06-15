المهرجان القومي للمسرح يعلن موعد وشروط التقديم لمسابقة التأليف

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الـ١٦ برئاسة الفنان محمد رياض، والتي تقام في الفترة من ٢٧ يوليو وحتى ١٢ أغسطس، عن موعد التقديم لمسابقة تأليف النص المسرحي، وكذلك أعلن عن شروط المسابقة.

وأكد رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، الفنان محمد رياض، أن التقديم لمسابقة التأليف المسرحي، يبدأ في ١٥ يونيو الجاري، ويستمر لمدة شهر، حيث ينتهي في ١٥ يوليو المقبل، مشيرا إلى أن المهرجان يمنح الفائزين شهادات تقدير ودرع للفائز الأول وآخر للفائز الثاني، مع التوصية بطباعة النص المسرحي الفائز في هيئة الكتاب.

شروط التقديم لمسابقة تأليف النص المسرحي

وجاءت شروط التقديم لمسابقة تأليف النص المسرحي كالتالي: أن يكون العمل الأول للمؤلف، ولا يشترط سن للمتقدم، كما أن المسابقة مفتوحة للكتابة باللغتين العامية والفصحى، ويشترط أن يكون المتقدم مؤلفا مسرحيا مصري الجنسية، كما تضمنت الشروط أن يكون النص غير مأخوذ عن نص أدبي آخر أو مترجم، والمسرحية لا تزيد عن فصلين، كما تقدم النصوص أون لاين عبر الموقع الرسمي للمهرجان .

معلومات عن المهرجان القومي للمسرح المصري

يذكر أن، المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 27 يوليو ويستمر حتى 12 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.