يوم توعوي وتثقيفي للأطفال والشباب بمركز شباب كفر الحصر

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي المواطنين بمختلف أعمارهم السنية، بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، كمورد هام ورئيسي للحياه، وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث، بالإضافة لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى قيام فريق التوعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، بتنظيم يوم توعوي وتثقيفي لعدد 200 طفل من رواد وأعضاء مركز شباب كفر الحصر بالزقازيق.

جاء ذلك لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة، وترشيد استهلاك المياه في الحياه اليومية، وشرح مفهوم التغيرات المناخية وآليات التكيف معها، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، واستعراض الخدمات التي تقدمها الشركة مثل خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى وكيفية التسجيل، وتطبيق قراءاتي لتسجيل القراءات الفعلية.

تنفيذ ورش عمل للتعرف على فنيات السباكة الخفيفة

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه على هامش فاعليات اليوم التوعوي تم تنفيذ مجموعة من الألعاب التفاعلية مع عدد من الأطفال مثل لعبة السلم الثعبان، وارسم ولون، ومسرح العرائس، ولعبة الكروت، وانشر معلومتك، وكنز المعلومات والعجلة الدوارة.

وتم تنفيذ ورش عمل للتعرف على فنيات السباكة الخفيفة لصيانة الأدوات الصحية بالمنزل، وتم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.