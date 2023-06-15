انخفاض أسعار الزيت والسكر والأرز من ٣٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه للطن

ابتلعها التجار ولم يشعر بها المواطن

شعبة البقالة: رغبة التاجر فى الحفاظ على رأس المال تمنعه من الاستجابة للسوق

شهدت أسعار الزيوت والسكر والأرز انخفاضًا الأسبوع الماضى. تراجع سعر طن الزيت ٥٠٠ جنيه وطن أرز الشعير ١٠٠٠ جنيه وطن السكر ٣٠٠ جنيه.

الغريب أن هذا الانخفاض لم يره سوى التجار فقط، بينما المستهلك محروم من أى انخفاض فى الأسعار. حتى الآن لم يشهد سعر البيع النهائى للجمهور أى تغيير فما زالت الأسعار مرتفعة ومازالت الناس تشكو الغلاء.

نظرة سريعة على الأسعار نجد أن سعر الجبن الأبيض تراوح بين 76 و96 جنيه للكيلو، والجبنه التركى من 140 حتى 180 جنيهًا للكيلو، والجبن المعلب الفيتا الربع كيلو تتراوح من 12 و17 جنيهًا.

أما بالنسبة للمكرونة 400 جرام فتتراوح بين 8 و10 جنيهات، والزيت 750 جرامًا من 40 إلى 45 جنيهًا، واللتر من 60 إلى 65 جنيهًا، وبالنسبة لسعر كيلو السكر يتراوح بين 20 و25 جنيهًا، والأرز سعر العبوة من 25 إلى 30 جنيهًا، وسعر كيلو اللبن السائب الجاموسى يتراوح بين 20 - 25ج والبقرى من 8 حتى 10 جنيهات، والمعبأ سعر الكيلو من 25 وحتى 30 جنيهًا.

أما أسعار البيض فتبدأ من 105 إلى 115 والبيض الأبيض من 100 إلى 110 جنيهات، وأسعار البن العبوة 125 جرامًا تتراوح بين 25 و35 جنيهًا، وعبوة الشاى 40 جرامًا من 5 إلى 8 جنيهات، وبالنسبة للحوم المصنعة العبوة 400 جرام من 40 حتى 100 جنيه حسب جودتها، والكفتة وزن 400 جرام من 40 إلى 100 جنيه، وبالنسبة للحلاوة الطحينية من 80 إلى 100 جنيه للكيلو، واللانشون من 60 إلى 80 جنيهًا، واللانشون الأعلى جودة مثل الحلوانى من 140 إلى 160 جنيهًا حسب الطعم والنكهة، والجبنة الفلامنك من 200 إلى 280 جنيهًا، والتونة المفتتة من 15 إلى 25 جنيهًا، والقطع من 25 إلى 40 جنيهًا.

عمرو حامد رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية أكد أن انخفاض أسعار سلع السكر والأرز والزيت يعود إلى قيام وزارة التموين بطرح الأرز الهندى فى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بسعر ٢٠ جنيهًا مما أحدث توازن فى السوق، وبالتالى تراجع السعر فى القطاع الخاص إلى ٢٧ جنيهًا لأصناف ذات الحبة العريضة و٢٤ جنيهًا للأصناف ذات الحبة الصغيرة وبالنسبة للزيوت فقد انخفض السعر العالمى، وبالتالى انخفض السعر المحلى، لاسيما أن مصر تستورد أكثر من ٩٠% من حجم الاستهلاك.

وأشار رئيس شعبة البقالة إلى أن أسعار الجملة شهدت انخفاضًا واضحًا لكن أسعار التجزئة مازالت حتى الآن مرتفعة، ومن المتوقع أن تشهد تراجعًا فى الأسعار الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه فى بعض الأحيان لا يقوم تاجر الجملة أو التجزئة بخفض السعر النهائى للمستهلك رغم وجود انخفاض فى الأسعار العالمية وهذا يعود إلى أنه يحاول الحفاظ على رأس المال فإذا قام تاجر التجزئة بخفض الأسعار قد لا يتمكن من الاستمرار بنفس حجم الأعمال فى حالة معاودة الأسعار للزيادة، مؤكدًا أن التجارة الداخلية حلقة متصلة تبدأ من المنتج أو المستورد وتنتهى بالمستهلك.

أكد حازم المنوفى رئيس شعبة البقالة بغرفة الإسكندرية التجارية أهمية دور الغرف التجارية الأيام المقبلة فى إتاحة السلع للمواطنين بسعر التكلفة والقيام بدورها المجتمعى لخلق حالة من التوازن فى الأسواق، والتوسع فى إقامة المعارض المختلفة وهى إحدى أهم آلية عمل الغرف التجارية.

وشدد «المنوفى» على ضرورة كتابة الأسعار على السلع والمنتجات الغذائية، حتى نستطيع تنظيم وإحكام عملية تداول السلع الغذائية، وأيضاً توحيد الأسعار بالنسبة لمنتجى السلع وعدم وجود سعرين للمنتج واحد الهايبر والسلاسل وآخر للمحلات الصغيرة لنفس السلعة لأنه يؤثر فى النهاية على المواطن ويخلق حالة من عدم المنافسة العادلة فى الأسواق.