إعدام محمد عادل.. قانون العقوبات يحسم جدلية تنفيذ الحكم في الأشهر الحرم

تساؤلات عديدة تطرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول مدى عرف تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

وفي ذات الصدد، عن إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام من عدمه في الأشهر الحرم، وهي (رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم)، ونحن في أواخر شهر ذو القعدة 1444 وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة، يتساءل البعض عبر منصات المواقع الاجتماعي عن تنفيذ عقوبة الإعدام هل يمكن أن تتم فيه؟، وخاصة بعدما نفذت مصلحة السجون بسجن جمصة، صباح اليوم، حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل في القضية المعروفة إعلاميًا بقاتل الطالبة نيرة أشرف.

لذلك جاء في نص القانون الذي حدد القانون حالات يمنع تنفيذ فيها حكم الإعدام، وهما خلال الأعياد والمناسبات الخاصة بديانة المحكوم عليه، والسيدة الحبلى.

حالات تمنع فيها تنفيذ حكم الإعدام

وتنص المادة 475 "أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه".

وتنص المادة 476 "أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على السيدة الحبلى وإلى شهرين من وضعها، ويتم وقف تنفيذ حكم الإعدام فى حالة تبين وضعها لطفل "حي" وتخفيفه للمؤبد".

اعدام محمد عادل

وكانت محكمة النقض أودعت أسباب الحكم بإعدام محمد عادل عوض الله إسماعيل، والمتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف منتصف شهر يونيو من عام 2022، وذلك بعد تأييد الحكم الصادر بحقه بالإعدام شنقًا في الجناية رقم 15991 لسنة 92 نقض.

وقضت محكمة النقض في فبراير من عام 2023 بقبول طعن المحكوم عليه شكلًا وفي الموضوع برفض قبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهم.