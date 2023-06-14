أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء في محال الصرافة والبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 14- 6 - 2023 حالة من الاستقرار النسبي مقابل الجنيه المصري، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

وأسعار الدولار سجلت في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية، كانت أسعار الدولار 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي cib، استقرت أسعار الدولار عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار عالميًا

تراجع أسعار الدولار الأمريكي وسط ترقب وحذر من المتعاملين قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية هذا الأسبوع من عدد من البنوك المركزية الكبرى من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في ظل توقعات بأن يبقى أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ يناير 2022.

ومن المقرر أن تحدد اجتماعات تتعلق بالسياسة النقدية تعقدها البنوك المركزية في أمريكا وأوروبا واليابان اتجاه السوق هذا الأسبوع مع تلمس الأسواق لدلائل من صناع السياسات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.5% الأسبوع الماضي مسجلا بذلك أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف أبريل، وانخفض في أحدث تداولات بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 103.39.

وارتفع اليورو الأوروبي بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1.0772 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة بلندن بعد أن ارتفع 0.4% الأسبوع الماضي وهو أول مكسب أسبوعي يسجله في نحو شهر.

وهبط الين الياباني إلى مستوى نحو 139.49 مقابل الدولار قبل اجتماع للمركزي الياباني الذي من المتوقع أن يستمر على نهج نقدي بالغ التيسير وقبل توقعات بتعافٍ اقتصادي معتدل.

وألمح البنك المركزي في نيوزيلندا الشهر الماضي إلى أنه انتهى من عمليات التشديد النقدي بعد أن رفع أسعار الفائدة لتصل لأعلى مستوى في 14 عاما عند 5.5% مُنهيًا أشد دورة رفع يطبقها منذ 1999. وتسبب ذلك في تراجع الدولار النيوزيلندي 2.7% في مايو.

وارتفع الدولار النيوزيلندي في أحدث تداولات 0.1% مسجلًا 0.6135 دولار أمريكي وهو ما لا يبتعد كثيرًا عن أعلى مستوى في أسبوعين وهو 0.6138 دولار أمريكي وصل إليه يوم الجمعة.

الجنيه الإسترليني

وزاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1%، والدولار الأسترالي بنحو 0.3% ليصل إلى مستوى 0.6763 أمام الدولار الأمريكي، لكن عطلة في أستراليا حدت من التداولات.

وفي التعاملات الخارجية، واصل اليوان الصيني خسائره ليتم تداوله عند أدنى مستوى منذ نوفمبر، إذ تسببت بيانات ضعيفة صدرت مؤخرًا في زيادة التوقعات بتبني المركزي الصيني لتيسير نقدي هذا العام.