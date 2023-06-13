"فيليب موريس" تسعى للوصول لمنتجات خالية من الدخان بـ50٪ خلال عامين

تعمل شركة "فيليب موريس" العالمية، على تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية المتعلقة بخلق مستقبل خال من الدخان الذي يعزز الجهود العالمية في مجال الحد من المخاطر.

"فيليب موريس" العالمية تنفذ رؤيتها الإستراتيجية

واستعرضت الشركة، التقدم الذي أحرزته في مجال التحول نحو المنتجات الخالية من الدخان، وذلك عبر مجموعة من الجلسات العامة والحلقات النقاشية بحضور ممثلي شركة فيليب موريس إنترناشيونال وفريق الادارة العليا للشركة، وذلك حسبما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة "فيليب موريس" العالمية.

وجاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر التكنولوجيا الإبداعية “Technovation” الذي أقيم بمركز التنمية والأبحاث التابع لشركة فيليب موريس إنترناشيونال بمدينة نيوشاتل بسويسرا.

ولشركة "فيليب موريس"، دور كبير في دفع عملية التحول في صناعة التبغ، منذ افتتاحها لأكبر مركز بحث وتطوير للمنتجات الخالية من الدخان في عام 2009.

فيليب موريس

وتعمل الشركة على إنتاج المنتجات الخالية من الدخان يمكن أن تكون وسيلةً فعالة لخفض المخاطر الناتجة عن التدخين التقليدي، لأنها مثبتة علميًا وتمكننا من التخلص من عملية إحتراق التبغ على الرغم من أنها ليست خالية من المخاطر.

الشركة تهدف لتحقيق أكثر من 50٪ من إيراداتها من المنتجات الخالية من الدخان

وفي عام 2016، حددت الشركة هدفًا استراتيجيا يتمثل في تحقيق أكثر من 50٪ من إيراداتها من المنتجات الخالية من الدخان بحلول عام 2025، وتخطو الشركة حاليا خطوات كبيرة نحو تحقيق رؤيتها.

وأعلنت الشركة، أن أمامها ما يقرب من 24 شهرًا لتحقيق طموحنا التجاري بالنسبة للمنتجات الخالية من الدخان، وهي بصدد الوصول لما هو أبعد من مجرد تحقيق نسبة الـ 50٪، وحققت الشركة نجاحات خلال الربع الأول من 2023 في تحقيق 35٪ من إجمالي الإيرادات من مبيعات المنتجات الخالية من الدخان.

وقامت الشركة باختبارات لقياس كيف يتفاعل جسم الإنسان مع التعرض للمخاطر المنخفضة للمنتجات الخالية من الدخان، وكانت النتائج تشير إلى أن نسبة التعرض للمواد الكيميائية الضارة تكاد تقترب من التوقف الكامل عن التدخين، وإحصائيات السوق تشير أيضاً إلى أنه عندما تتوفر المنتجات الخالية من الدخان لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات.