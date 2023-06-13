وزير التجارة العراقي: توجيهات بفتح المجال أمام المستثمرين من الدول الشقيقة خاصة مصر

أعرب أثير داوود الغريري، وزير التجارة العراقي، عن سعادته بفعاليات منتدى رجال الاعمال المصري العراقي، الذي عُقد اليوم برئاسة رئيسي وزراء مصر والعراق، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، وعقد هذا المنتدى في أرض الكنانة، على هامش اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة، التي تعبر عن إرادة البلدين الشقيقين على المستوى الرسمي، للسعي لتعظيم العلاقات الثنائية، وتوقيع مذكرات تفاهم تهدف لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات.

ولفت الوزير إلى أنه إلى جانب أهمية التعاون على المستوى الرسمي والحكومي، فإن التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص له أيضاً أهمية خاصة، لما له من دور كبير وفعال في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد، والاستفادة المُثلى من الطاقات والفرص الاستثمارية الواعدة، معتبراً أن ذلك يتطلب من الجانبين التفكير بشكل دقيق والعمل بشكل دؤوب من أجل تحقيق أعلى درجات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، من خلال العمل على رفع مستويات التبادل التجاري والاستثمار بأشكاله المختلفة، وزيادة مستوى التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص، للارتقاء بها إلى مستوى العلاقات الرسمية بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أن توجيهات رئيس وزراء العراق في هذا الصدد، تحثُ دائماً على تعزيز مكانة القطاع الخاص، وفتح المجال أمام المستثمرين من الدول الشقيقة خاصة مصر، وتذليل كافة الصعوبات، مؤكداً للمستثمرين المصريين أن بيئة الاستثمار في بلدهم الثاني العراق، تشهد انفتاحاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، كما تعمل الحكومة العراقية خلال الفترة القادمة على استكمال كافة مقومات جذب الاستثمار، بعد أن قطعت الدولة العراقية أشواط كبيرة في سبيل ذلك، وخاصة في ظل مناخ الاستقرار الذي يشهده العراق حالياً.

