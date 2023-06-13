سعر سيارة حكيم الجديدة يصدم الجمهور.. ماركة عالمية موديل السنة دي (شاهد)

فاجأ المطرب حكيم الجمهور بشرائه سيارة جديدة ماركة رانج روفر، مُعبرًا عن سعادته الشديدة بها، وكعادته حرص على مشارة متابعيه فرحته من خلال نشر مقطع فيديو للسيارة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

حكيم يشعل الأجواء بسيارته الجديدة: بكره التويوتا تبقى أيه

وعلق حكيم على فيديو سيارته الجديدة قائلاً: "حبيت أشاركم اللحظة دي، ومقدرش أفرح غير معاكم، وبكره التويوتا تبقى أيه"، حيث ظهر في الفيديو وهو يقود السيارة، وأخذ يلتقط صوراً مع صاحب المعرض والعاملين فيه، ممازحًا أحدهم بأنه شرح له العديد من الإمكانيات بالسيارة إلا أنه لم يستوعب أي منهم لأن السيارة بالنسبة له وسيلة نقل فقط.

حكيم مع سيارته الجديدة

حكيم

سعر سيارة حكيم الجديدة

وبعد البحث، تبين أن سيارة حكيم تنتمي إلى نوع رانج روفر موديل سبورت لعام 2023، وهي صناعة بريطانية، ويصل سعرها لما يقرب من 7 ملايين جنيه.

وكان حكيم قد أعلن وفاة شقيقه الأكبر حسن عبد الصمد، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك" قائلاً: "إنا لله وإنا اليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، توفى إلى رحمة الله شقيقي الأكبر العمدة حسن عبدالصمد، غفر الله له واسكنه فسيح جناته، والعزاء يوم الأحد موافق 18 فبراير بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، ولا يراكم الله مكروها فى عزيز لديكم".

حكيم

على صعيد آخر، كان المطرب حكيم قد تحدث عن كواليس بداية مشواره الفني، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة المذاع عبر قناة DMC الفضائية، حيث قال: "في ناس في أمريكا قالوا لي لما بنسمعك بنشم ريحة مصر، وفي ناس كان بقى لهم 30 سنة ما رجعوش مصر قالوا لي بنشم ريحة مصر لما بنشوفك".

وأضاف حكيم: "التعبير ده لمسني بجد لأني بفكرهم بمصر وأنهم مصريين وما اتغيروش مع الغربة والحياة والدنيا هناك ما غيرتهمش وحابين اللون الشعبي.

حكيم

آخر أعمال حكيم

يُذكر أن آخر أعمال حكيم الفنية، أغنية "لذاذة" بالتعاون مع الموزع الموسيقى طارق مدكور بعد ما يقرب من 20 عاماً، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى في أول تعاون بينهما.

وتقول كلمات أغنية "لذاذة": "جاني القمر وشوشني وشوشة، قالي تعالى عازمك على العشا، دة نعنشني القلب.. القلب، ده نعنشلي القلب نعنشه، لذاذة يلذ، مزاذة يمز، طعامة قيامة، ياعيني على العز، نمنمة منمنم سمسمة مسمسم، عوده متقسم هز ياوز".