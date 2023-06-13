ضبط ٢ طن لحوم وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي بالبحيرة

أكد الدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية تقوم بتوجيه عدة ضربات للمتاجرين بقوت وصحة المواطنين.

حيث اشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة قيام مفتشي مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بحوش عيسي وبالإشتراك مع إدارة الطب البيطري بحوش عيسى ، بحملة تفتيشية مشتركة على محلات الجزارة ، أسفرت عن ضبط كمية من اللحوم الجاموسي البلدية ، بفحصها تبين أنها مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد معامل منتجات الألبان تحت الإنشاء ، والذى يعمل بالطريقة البدائية اليدوية بإحدى قرى حوش عيسى، يدار بدون ترخيص وتنعدم فيه الإشتراطات الصحية ، ويشكل خطر داهم ومصدر تلوث على الصحة العامة ، وتم ضبط ٣٠ شيكارة من ملح الطعام المتحجر والغير محتفظ بخواصه الطبيعية ، نتيجة سوء التخزين بالعراء أمام المعمل ،بإجمالي وزن ١.٥ طن ملح

كما تم ضبط كميات كبيرة من خلطات الثوم والتوابل والتى تُستخدم فى تتبيل اللحوم بداخل مطعمين للمشويات بحوش عيسي ، وتبين أنها منتهيين الصلاحية طبقاً لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات .

وفي مركز بدر، تمكن مفتشي مكتب مراقبة الأغذية بالإشتراك مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة من ضبط ٨٠ كجم من ثمار الفراولة الفاسدة بها تغير في الخواص الطبيعية بداخل أحد محطات تعبئة الحاصلات الزراعية بمركز بدر، كما تم ضبط أحد باعة الأسماك الطازجة المتجولين على سيارة نصف نقل غير مجهزة ومخصصة لهذا الغرض متوقفة بالطريق العام ، وتبين وجود بها كميات كبيرة من الاسماك والقشريات مختلفة الأنواع متغيرة في الخواص الطبيعية وينبعث منها رائحة كريهة نتيجة فسادها ، وسوء التداول ولتعرضها لأشعة الشمس المباشرة ، والكميات مقدرة بإجمالي وزن ٣٥٢ كجم هذا وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين . واشار جميهة استمرار الحملات المكثفة الايام القادمة وذلك بمناسبة قُرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الغذائية وخاصة مصانع اللحوم المجمدة ومُصنعاتها ، ومحلات عرض وبيع اللحوم البلدية بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية والمختصة بهذا الشأن .