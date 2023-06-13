إصابة شخصان حصيلة حريق محطة وقود المعنا بقنا

أصيب سائق وعامل بنزينة، بحروق من الدرجة الثانية في حريق ضخم اندلاع بمحطة وقود وكافتيريا وسيارة ناقلة للمواد البترولية على طريق مصر أسوان بمنطقة المعنا بمركز قنا.

البداية كانت باشتعال النيران فى السيارة الناقلة للمواد البترولية والتى كان على متنها 20 طن بنزين، أثناء تفريغ الحمولة بالمحطة، وفور ملاحظة سائق السيارة اندلاع النيران بها، قام بنقل السيارة لخارج محطة الوقود، وهو ما حد من اشتعال النيران بالمحطة وحافظ على أرواح المواطنين.

الحماية المدنية فى قنا نجحت فى السيطرة على الحريق داخل محطة الوقود كافتيريا الموجودة بها، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، باستخدام 6 سيارات، كما جرى اخماد الحريق بالسيارة المشتعلة، على طريق مصر أسوان، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد غلق الطريق لمدة ٣ ساعات متواصلة .

من جهته انتقل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، واللواء أيهاب طه مدير أمن قنا، إلى موقع الحريق، رافقهما الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حموده السكرتير العام، والعميد هاني الاتربي مدير الحماية المدنية، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشاد المحافظ بالموقف البطولي لسائق سيارة الوقود التي اشتعلت بها النيران، أثناء تفريغ الوقود وذلك لقيامه بنقل السيارة فور ملاحظته اشتعال النيران بها خارج محطة الوقود مما أدى إلى الحد من اشتعال النيران بالمحطة والحفاظ على أرواح المواطنين ، مشيرًا إلى أن ما قام به هذا السائق يُعد مثلاً يحتذي به في التضحية من أجل الأخرين، وذلك خلال زيارته للمصابين بمستشفيات قنا الجامعية.