الإحصاء: 9,9 مليون مركبة مرخصة في مصر بنهاية ديسمبر

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ان إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية بلغت 9,9 مليون مركبة في 31/12/2022 مقابل 10.9 مليون مركبة في 31/12/2021 بنسبة انخفاض قدرها 8,9 ٪. وذلك وفقا لأحدث تقريرأصدره اليوم عن إحصاءات المركبات.

محافظة القاهرة في المرتبة الأولى

جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى حيث بلغت عدد المركبات بها 2,6 مليون مركبة بنسبة 25,8٪ ومحافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 1,3 مليون مركبة بنسبة 13,5٪ ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثـة بعدد 722,3 ألف مركبة بنسبة 7,3٪ وجاءت محافظة شمال سيناء في المرتبة الأخيرة حبث بلغت عدد المركبات بها 38,7 ألف مركبة بنسبة 0,4 ٪ من إجمـــالي المركبات في 31/12/2022.

بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة 5,5 مليون سيارة بنسبة 54,9 ٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2022 وكان العدد الأكــبر للسيارات الخاصة (ملاكي) حيـث بلغت 5,1 مليون سيارة بنسبة 93,8 ٪ تليها سيارات الأجرة بعدد 328,0 ألف سيارة بنسبة 6,0٪ وأقلها سيارات مؤقت بعدد 41 سيارة .

بلغ إجمالي عدد الأتوبيسات المرخصة 173,9 ألف أتوبيس بنسبة 1,7٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2022 وجاء الأتوبيس الخاص في المرتبة الأولى بعدد 79,8 ألف أتوبيس بنسبة 45,9٪ من اجمالى عدد الاتوبيسات والاتوبيس العــام في المرتبة الأخيرة بعدد 13,8 ألف أتوبيس بنسبة 7,9٪ من إجمالي الأتوبيسات.

بلغ إجمالي عدد سيارات النقل والمقطورات المرخصـة 1,3 مليون سيارة بنسبة 13,1٪ مـن إجمالي المركبات في 31/12/2022 حيث بلغ إجمالي عدد سيارات النقل المرخصة 1,2 مليون سيـارة بنسبة 92,7٪ من اجمالي عدد السيارات النقـل والمقطــــورات ، وبلـغ إجمالي عدد المقطورات المرخصة 95,0 ألف مقطـورة بنسبة 7,3 ٪ من إجمالي سيارات النقل والمقطورات في 31/12/2022.