دفناه داخل عيادته.. شخصان ينهيان حياة طبيب بالساحل

شهدت منطقة الساحل بشبرا مصر واقعة العثور على جثة طبيب مقتولًا ومدفونًا داخل عيادته الأجهزة الأمنية، كثفت من تحرياتها والتى أثبتت، قيام شخصين بتلك الجريمة.

وخلال ساعات، تم القبض على المتهمين واقتيادهما إلى قسم شرطة الساحل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.



وكانت قد عثرت أجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثة طبيب مقتول داخل عيادته بمنطقة الساحل.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده تلقيها بلاغا من الأهالى بوجود رائحة كريهة تنبعث من داخل عيادة طبيب بمنطقة الساحل ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طبيب.

وبعمل التحريات الأولية تبين ان شخصين وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطهما ،وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.