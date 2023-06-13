محافظ جنوب سيناء يبحث سبل وآليات سداد مديونيات المرافق والشواطئ

بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، سبل وآليات سداد المديونيات المستحقة لشركة الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، ورسوم استغلال الشواطئ بالمدن السياحية بالمحافظة.

شدد المحافظ علي ضرورة تعاون المستثمرين ورجال الأعمال ومديري المنشآت الحكومية وغير الحكومية في سداد مستحقات الدولة لديهم.

كما قام محافظ جنوب سيناء بالإعلان عن تخفيض مستحقات رسوم الشواطئ بنسبة 25 % للمبادرين بدفع المتأخرات فوري، كما أعلن رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء عن تخفيض نسبة 10 % للمبادرين بسداد المديونيات كنوع من التحفيز والتشجيع على السداد.

كما تم منح مدة أسبوع لتلقي تلك الطلبات للجدولة مع بحث الحالات الخاصة كل حالة على حدة، مع السداد لتلك المديونيات بداية من شهر يوليو من العام الجاري.