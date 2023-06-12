انخفاض جديدة لليرة التركية مقابل الدولار وارتفاع معدل البطالة

هبطت أسعار صرف الليرة التركية خلال التعاملات الصباح اليوم الاثنين، إلى مستوى متدن جديد مقابل الدولار الأمريكي مع استمرار الضبابية بخصوص المرحلة المقبلة من السياسة النقدية.

الليرة التركية

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد عين الجمعة الخبيرة المالية Hafize Gaye Erkan محافظا جديدا للبنك المركزي مع توقعات بأن تقوم Erkan بتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وهي سياسة لا طالما حاربها الرئيس أردوغان.

وسجلت الليرة تراجعا بما يصل نسبته الى نحو 1% أمام الدولار الأمريكي مطلع التعاملات لتصل إلى مستوى سعر 23.75 مقابل الدولار.

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 10.2% في أبريل

معدل البطالة في تركيا

أظهرت بيانات رسمية خلال، اليوم الاثنين، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع بنحو 0.1 نقطة على أساس شهري ليصل إلى مستوى 10.2% في أبريل ، بينما ارتفعت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميا بنحو 1.7 نقطة لتصل إلى نحو23.8%.

وقال معهد الإحصاء التركي إن المسح شمل جميع أنحاء البلاد في أبريل بعدما استبعد خلال الشهرين الماضيين بعض المناطق التي ضربها زلزال فبراير.

وكان معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة قد انخفض بعد أن بلغ أعلى مستوى عند مستوى 29.6% في يناير 2021 بسبب التداعيات الاقتصادية لإجراءات مكافحة كوفيد-19، لكنه بدأ في الصعود مرة أخرى في الأشهر الماضية.

وأشارت بيانات معهد الإحصاء التركي إلى أن معدل مشاركة القوة العاملة في أبريل ارتفع إلى مستوى 53.9% من 53% في الشهر السابق.

"جي بي مورغان" يتوقع رفع أسعار الفائدة بتركيا إلى 25%

جي بي مورغان

قال بنك "جي بي مورغان" اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى مستوى 25% من 8.5% حاليا في اجتماعه يوم 22 يونيو، وأضاف أن ذلك قد يأتي مع توقعات بزيادات أقل مستقبلا إذا دعت الحاجة.

يعتبر اجتماع 22 يونيو هو أول اجتماع مقرر بشأن السياسة النقدية منذ تعيين حفيظة غاية أركان في رئاسة البنك المركزي يوم الجمعة.

وقال نيكولاي ألكسندرو-تشايدسكويتش من "جي بي مورغان" في مذكرة للعملاء "نبقي على توقعنا لسعر الفائدة عند 30% في نهاية العام، مع وجود احتمالات صعودية".

وأكد البنك الأميركي توقعاته بدخول البلاد في حالة ركود في النصف الثاني من العام نتيجة تشديد شروط الائتمان، وأضاف "نتوقع ركودا في النصف الثاني من 2023 على خلفية تشديد شروط الائتمان".