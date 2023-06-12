محافظ المنوفية يتفقد محيط لجان إمتحانات الشهادة الثانوية العامة

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محيط لجان إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أحمد عبدالرحيم السرسي" الثانوية القديمة بنات سابقا" بشبين الكوم وذلك للإطمئنان علي انتظام سير الامتحانات والوقوف علي مدى الانضباط ومتابعة الحالة العامة للجان ، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسي، و محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، وهناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم.



حيث اطمئن المحافظ على سير الامتحانات ، موجهاً بتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، هذا ويؤدي الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والوطنية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

واستفسر المحافظ من وكيل وزارة التربية والتعليم عن اماكن إقامة المعلمين المغتربين ومدى جاهزيتها لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات موجها بتذليل أى عقبات لتوفير الأجواء المناسبة لهم خلال فترة إقامتهم بالمحافظة .

كما أكد المحافظ على أن هناك متابعة مستمرة لانتظام سير الامتحانات وذلك من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس والعمل على سرعة حلها فوراً، موجهاً بضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان الإنتهاء من الإمتحانات بالشكل اللائق وبما يحقق المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب،، كما شدد على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة .

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه ، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات .