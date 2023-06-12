اتحاد التنس يهنئ ميار شريف بعد اللقب الخامس

قدم مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى ، التهاني لـ ميار شريف بالاداء البطولى الذى قدمته نجمة فى نهائى بطولة ماركارسكا وتتويجها باللقب الخامس فى بطولات المحترفات ذات فئة ال 125.

قدمت ميار شريف أداء بطولي ، حيث خسارت ميار شريف المجموعة الأولى إلا انها تمسكت بالأمل الأخيرو الضعيف للغاية فى المجموعة الثانية حيث كانت متأخرة بنتيجة 5 / 2 تمكنت بثلاثة أشواط متتالية لتصل للتعادل 5 / 5 ثم 6/ 6 وأخيرا حسمت المجموعة الثانية 7/ 6 وسط ذهول وإعجاب واهات الجماهير في الملعب، وفى المجموعة الثالثة الفاصلة تأخرت مجددا 3/ 5 لتعود وتذيق جاسمين مرارة الخسارة مجددا وتهزمها 7/ 6 وتحقق اللقب الثمين وتثبت ان الفتاة المصرية لا تعرف المستحيل.

ومع تحقيق ميار شريف بلقب بطولة ماركارسكا تقدمت أيضًا في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات إلى الترتيب رقم 40 عالميا للمرة الأولى لتواصل كتابة تاريخ كبير للغاية لرياضة التنس المصرى خاصة والرياضة المصرية عامة.

حققت المصرية ميار شريف إنجازًا جديدًا بإحراز لقب بطولة ماكارسكا للتنس في كرواتيا .

وزاد من فرحة الفوز باللقب أن اللاعبة المصرية نجحت في تحويل تأخرها إلى فوز على الإيطالية جاسمين باوليني بنتيجة 2-6 و7-6 و7-5 .

ميار شريف

وخسرت ميار المجموعة الأولى أمام منافستها المصنفة 53 عالميا.

ونشطت اللاعبة المصرية المصنفة 54 عالميًا لتحسم المجموعة الثانية بعد شوط فاصل.

وبدت باوليني في طريقها لحصد اللقب مع تقدمها 5-2 في المجموعة الحاسمة.

لكن ميار- التي بلغت الدور الثاني في فرنسا المفتوحة الشهر الماضي- انتفضت لتفوز بأربعة أشواط متتالية قبل أن تكسر إرسال منافستها وتحسم اللقب.

كانت ميار"27 عاما" أول مصرية تفوز بلقب للمحترفات حين توجت في بارما العام الماضي.

ووصلت لآفاق جديدة في البطولة من فئة ألف نقطة في العاصمة الإسبانية حين هزمت كارولين جارسيا وإليسه ميرتنز في طريقها إلى دور الثمانية قبل الخسارة أمام أرينا سبالينكا التي نالت اللقب.

وعلى الجانب الأخر،خسرت نجمة التنس المصرية، ميار شريف منافسات بطولة رولان جاروس للتنس ثاني بطولات الجراند سلام، والتي تقام خلال الفترة من 22 مايو الجاري إلى 11 يونيوالماضي، بعد الهزيمة أمام بطلة روسيا في الدور الثاني بالبطولة.