تنفيذي المحلة يوافق على إقامة نقطة شرطة متطورة ومدرسة للمكفوفين
عقد اليوم اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بقاعة الإجتماعات مجلساً تنفيذياً بحضور المحاسب السعيد الصياد سكرتير رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى و المهندسة رانيا رفعت مديرة الإدارة الهندسية و منسق عام حياة كريمة بمركز المحلة و بمشاركة رؤوساء الوحدات المحلية و مسئولى القطاعات الحكومية المختلفة بمدينة المحلة و مراكزها.
و قد أكد رئيس المدينة أنه تم خلال الإجتماع الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1000 متر مربع لإنشاء نقطة شرطة دمرو المطورة و تخصيص قطعة أرض مساحتها 2843 متر مربع من أرض مرفق النقل الداخلى لإقامة مقر جديد لرئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى و قبول مبدأى للتبرع المقدم من أحد المواطنين بقرية سامول بقطعة أرض مساحتها ٨ قيراط لإقامة مدرسة إبتدائية عليها.
و أضاف أنه تم الموافقة على تغيير اسم مركز شباب عزبة حميدة إلى مركز شباب قرية الحوامدية الجديدة و كذلك تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 940 متر مربع تابعة للوحدة المحلية محلة أبو على لإقامة مدرسة تعليم أساسى للمكفوفين لخدمة قطاع مركز المحلة و سمنود و الموافقة على تخصيص مقر إدارى لمنطقة آثار الغربية بالوحدة المحلية بنمرة البصل.