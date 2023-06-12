حفلات عيد الأضحى 2023.. أصالة تلتقي جمهورها في الإمارات

تستعد الفنانة أصالة لحفلها الغنائي الجديد في الإمارات، وذلك ضمن فعاليات حفلات موسم عيد الأضحى المبارك، وتضم عددًا كبيرًا من رموز الغناء العربي.

موعد حفل أصالة في الإمارات يونيو 2023

ومن المقرر أن يقام حفل أصالة في الـ27 من يونيو الجاري على مسرح مركز العين للمؤتمرات، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

حفلات عيد الأضحى المبارك في الإمارات يونيو 2023

يضم موسم احتفالات عيد الأضحى المبارك في الإمارات عددًا كبيرًا من رموز الغناء العربي والخليجي، على أكبر مسارحها.

كلمات أغنية أصالة الجديدة ماعرفتك

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أصالة من خلال أغنية “ماعرفتك”، والتي حققت أكثر من 12 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “ما عرفتك يا غرامي ما هو انت اللي عشقته حتى وجهـك والملامـح ما هي ذيك الأولـــيه نظرتك .. قسوة عيونك تحكي شيٍ ما نطقته كــن روحـــك عافـــت ايـام السنين العاطفيه كل جـرحٍ بي زفرتـه .. كلّ حــبٍ لك شهـقته كل دربٍ لك مشيتــه بالولــه روحــه وجــيه ما بقى بحـرٍ من بحـوري لوصلك ما غـرقته مدري وش أكثر أسـوي ما بقى بي مقـدريه آه يا حــلمٍ حطبته في حــــناياي .. وحــرقته آه يا حــبٍ كــتبتــه لـــــين غــنت الابجـــديه كان قلبك ما يبيني قــول يا اغلى من صدقته كان عـينك ما تبيني قـول .. لا تكـذب عـــليه يوم قلبي جا لقلبك .. جـيت ويّــاه .. وسبقته يوم قلبك صـــد قلبي قلت راح اغــلى البريه ما بقى بي إلاّ انت .. وكلّ شي مني ســرقته خـذت حتى كبريائي في الهــوى والنرجسيه ما هُــو انت اللي تعلـق في حناياي وعشقته ما عــرفتك ..! والاّ يمكـن ما هـو انا الاوليه”.

