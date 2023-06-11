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الأحد 11 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

حريق مروّع يغلق الطريق الرئيسي في فيلادلفيا الأمريكية

حريق
حريق

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن السلطات في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، أعلنت اليوم الأحد، أن قسمًا من طريق "آي-95" السريع، انهار بعد اندلاع حريق، من دون التسبب في وقوع ضحايا حتى الآن.

وأضافت سارة بيترسون، المتحدثة باسم المدينة الواقعة في شرق الولايات المتحدة، أن "حريقًا كبيرًا تحت طريق آي-95 السريع تسبّب في انهياره"، بحسب الوكالة الفرنسية "فرانس برس".

وأفادت سلطات المدينة بأنّ احتراق سيارة تسبّب في الكارثة، لافتةً إلى أنّ الحريق بات حاليًا تحت السيطرة، كما أكدت أنّ الشرطة أغلقت الطريق السريع في الاتجاهين.

ويعد الطريق السريع "آي-95" شريانًا مروريًا رئيسيًا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ويمتد بطول 3 آلاف كيلومتر ويربط ولاية ماين في أقصى شمال شرقي البلاد بميامي أكبر مدينة في فلوريدا، في الجنوب الشرقي.

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