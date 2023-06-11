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الأحد 11 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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تفاصيل إطلاق اسم الزعيم على دورة المهرجان القومي للمسرح| فيديو

عادل إمام
عادل إمام

كشف الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، تفاصيل إطلاق اسم الفنان عادل إمام على الدورة 16 من المهرجان القومي للمسرح.
وتابع الفنان محمد رياض،  أن أول ما فكر فيه بعد إسناد المهمة له برئاسة المهرجان من قبل وزيرة الثقافة هو إطلاق اسم عادل إمام على الدورة المقبلة.
ولفت الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إلى أن إطلاق اسم الفنان عادل إمام القيمة والقامة الفنان العظيم من أجل الاحتفال به، موضحا أن إعداد البوستر استغرق نحو شهر ونصف حتى يكون الشكل النهائي لائقا بالفنان عادل إمام. 


واستطرد خلال كلامه إلى أنه لا يمكن اختصار عادل إمام في مسرحياته العظيمة، بل هو تاريخ كبير في المسرح وكانت المطارات تستقبل طائرات لمشاهدة أعماله.


واختتم الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن شارع الهرم كان يقف يوم عرض مسرحيات عادل إمام بسبب توافد الأشقاء العرب، موضحا أن عادل إمام كان سببا في زيادة السياحة.
 

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد. 

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