السوري للزلازل: رصد 4 هزات خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل عن تسجيل 4 هزات أرضية ضعيفة الشدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزال

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الـ7:47 من صباح اليوم هزتين في لواء اسكندرون، بقدر 2.8 و2.1 درجة على مقياس ريختر، وهزة في تركيا بقدر 3.3 درجات.

وأضاف أن المحطات سجلت أيضا هزة في جنوب شرق إدلب بـ24 كم، شدتها 1.8 درجة على مقياس ريختر.

تعرفوا على ما يجب فعله عند حدوث الزلزال دون حاجة للهلع والقلق، فقط التزموا بالخطوات واحرصوا على اتباعها حتى تمر الأزمة بسلام.

وقوع الكوارث الطبيعية مفزعا، خاصة عندما نفقد القدرة على الحفاظ على النجاة بحياتنا وحيوات مَنْ نحب، ونشعر بفقدان السيطرة، ومن الكوارث الطبيعية المفجعة وقوع الزلازل التي يمكنها أن تنهي حياة الآلاف في لحظات معدودة، ولذلك تعرفوا على ما يجب فعله عند حدوث الزلزال والمكان الذي يمكن الاحتماء به، والخطوات التي تنقذ حياتك.

ما يجب فعله عند حدوث الزلزال

إذا كنت تقع في منطقة أو حزام زلازل، يجب أن تكون متابعا لنشرة الأرصاد الجوية ، وحتى تكون في مأمن، فمن الممكن فور حدوث هزة أرضية، تقوم بهذه الخطوات:

أن تحافظ على هدوئك وتهدئ من أفراد أسرتك.

الاحتماء تحت مكتب متين أو طاولة، أو قرب أثاث منخفض لن يقع عليك.

تجلس على ركبتيك وتغطي رأسك بأي غطاء أو بكلتا ذراعيك، كأنك تحتمي بهما

الابتعاد عن الأثاث العالي أو خزانات الكتب والأواني الصينية والأرفف المعلقة أو أي أثاث قد يقع عليك.

لا تركض نهائيا.

انتبه لمناطق تواجد الزجاج مثل النوافذ والأبواب أو المراوح ووحدات الإضاءة ولا تقف تحتها أو قربها.

إذا كنت على السرير فلا تتحرك، واحمي وجهك بوسادة.

عدم استخدام المصاعد الكهربائية.

في حال تواجدت في المطبخ، فاطفئ الموقد على الفور واحتمي بأقرب طاولة.

إجراءات السلامة عند حدوث الزلازل

ومن الممكن أن يساعد اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية واتباع خطوات تحدد لك ما يجب فعله عند حدوث الزلزال في تقليل المخاطر، ومن هذه الإجراءات:

الابتعاد عن الأشجار والمباني والأعمدة الكهربائية في حال كنت خارج المنزل.

الحفاظ على وجهك وجسمك من الزجاج المتطاير والأشياء المتساقطة.

تجنب التدافع والركض.

الابتعاد عن مداخل الأبواب لأنها هشة وقد تسقط فجأة.

وفي الأماكن المزدحمة مثل المسارح والملاعب، لا تتدافع للخروج، وابقى مكانك تحت كرسيك حتى تهدأ الهزة، وتبدأ في اتباع إجراءات الطوارئ.

علامات قبل حدوث الزلزال

من الممكن أن يكون لديك معرفة مسبقة بما يجب فعله عند حدوث الزلزال إذا تمكنت من الانتباه للعلامات التي تستبق حدوثه، والتي قد تكون:

إما المتابعة الدورية لنشرات الأخبار والأرصاد الجوية المتعلقة بالطقس والكوارث الطبيعية.

أو ملاحظة حركات الطيور وسلوك الحيوانات.

ويشير البعض إلى أضواء الزلازل التي تظهر قبل الكارثة بأيام أو ثواني، وتنبعث من الصخور.

الانتباه للهزات الأرضية الخفيفة أو الحركة في المكان المحيط بك، والبدء باتخاذ الإجراء المناسب على أساسها.

التعامل مع الكوارث الطبيعية المفاجئة ليس سهلا، ولكن يمكننا أن نساعد أنفسنا وغيرنا ومعرفة ما يجب فعله عند حدوث الزلزال أو أي حدث آخر، واتباع إجراءات السلامة بدقة لتمر الأزمات بأقل الخسائر