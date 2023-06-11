عمر خيرت في حفلين غنائيين في القاهرة

ينطلق الموسيقار الكبير عمر خيرت بلياليه الموسيقية الصيفية في الأوبرا، من خلال حفلين موسيقيين، ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام هناك.

موعد حفل عمر خيرت في الأوبرا يونيو 2023

ومن المقرر أن يقام الحفلين على مدار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين 12 و13 يونيو الجاري، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية.

من المقرر أن يقدم خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفني العريق، التي أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغاني.

أحيا عمر خيرت حفلا موسيقيا كبيرا في المتحف المصري الكبير يوم 7 مايو الماضي، بمصاحبة الأوركسترا الكبيرة وبقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي، وقدم خيرت خلال الحفل عددا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة، ثم أحيي حفلا موسيقيا آخر في دار الأوبرا المصرية 29 من نفس الشهر.

فاز الموسيقار الكبير عمر خيرت مؤخرا بجائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب "شخصية العام الثقافية" فى دورتها السابعة عشرة، تكريماً لمسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ما يحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.