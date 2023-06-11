جامعة سمنود توقع بروتوكول مع شركة الإسكندرية للكاوتشوك

وقع الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، برتوكول تعاون مشترك مع المهندس محمد مصطفي حجازي نائب رئيس شركة الإسكندرية لمنتجات الكاوتشوك والبلاستيك والمنتجات المعدنية المغذية للسيارات.

ويهدف البروتوكول لتأهيل الكوادر العلمية من طلاب الجامعة وتحقيق أقصى إستثمار ممكن للكفاءات والقدرات العلمية المصرية للدفع بعجلة التنمية التكنولوجية في قطاعات التصنيع وبخاصة قطاع تصنيع السيارات والذي يرتكز على أن البحث العلمي والتكنولوجي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة بالإمكانيات والبنية الأساسية للصناعات المختلفة والمتاحة لدى الطرفين، والتي تهدف إلى تنسيق جهودهما في مجال تطوير المنتج الصناعي والابتكار و التنمية بجمهورية مصر العربية، جاء توقيع البروتوكول بحضور الدكتور وليد رسلان عميد كلية الصناعة والطاقة بجامعة سمنود التكنوجية والدكتور محمد رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

جاء هذا البروتوكول في إطار توجيهات السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الجمهورية الجديدة القائمة على العلم وتوطين الصناعات الحديثة. وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم التي اطلقها الدكتور الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي.

وأوضح رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أن مجالات التعاون ستشمل إستغلال الإمكانيات العلمية والمادية المتوفرة لدى الطرفين من مراكز بحثية ومعامل وورش إنتاجية وكوادر مؤهلة، والتعاون في كافة المشروعات المشتركة بدء من وضع الفكرة وإعداد التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي، وتبادل الخبرات من الجهتين والمشاركة في تنظيم الندوات العلمية و ورش العمل، وتدريب الطلاب بالورش والمعامل المتوفرة بالمصانع ومراكز التدريب التابعة للشركة.

جدير بالذكر أن جامعة سمنود قد عقدت ٨ بروتوكولات، أبرزهم مع جامعتي طنطا وكفر الشيخ وشركة مصر للغزل والنسيج، مجمع عمال مصر، شركة مضارب الغربية، شركة ملامح للملابس الجاهزة، شركة سمنود للنسيج والوبريات، وجميعة النهضة للتنمية كما تم توقيع بروتوكول تحالف إقليم الدلتا بالشراكة مع ١٤ جامعة بالإقليم.