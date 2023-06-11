ضبط 2363 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

تممن رجال رجال المرور بالإدارة العامة في وزارة الداخلية من ضبط 2363 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، و525 مخالفة لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، وتم رفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وقام رجال المرور بالانتشار بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

ضبط 102027 مخالفة مرورية متنوعة

وفي سياقٍ مُتصل، شنت اﻹدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وعلى جانب آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 102027 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 22222 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط 1329 مخالفة السير بدون تراخيص و38 مخالفة موقف عشوائى، و9 مخالفات شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون من أسرة واحدة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارة مع دراجة بخارية أمام عزبة حسن أفندى دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وتم التحفظ على جثة المتوفى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

كانت مديرية أمن الاسماعيلية قد تلقت إخطاراً مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى (ط ط ن 9813) مع دراجة بخارية أمام عزبة حسن أفندى بالتل الكبير.