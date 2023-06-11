فايزة واصف رحلة عطاء امتدت لعشرات السنين.. أيقونة الإعلام الهادف 

رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، الإعلامية فايزة واصف، بعد رحلة عطاء استمرت لأكثر من 60 عامًا، قدمت خلالها برامج هادفة، وحجزت مكانة خاصة في قلب المشاهد المصري والعربي.

وأعلنت أسرة الإعلامية الراحلة فايزة واصف، أن موعد تشييع جثمانها سيكون اليوم الأحد، بعد صلاة الظهر.

وتقام صلاة الجنازة على جثمان الراحلة فايزة واصف، في مسجد الصديق بمصر الجديدة ولم يتم الكشف بعد عن موعد العزاء.

وقال محمد توفيق، ابن شقيق الإعلامية فايزة واصف خبر وفاتها عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، قائلا: "عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله".

الإعلامية فايزة واصف

من هي فايزة واصف؟

ولدت فايزة واصف في عام 1963 م، وتحمل الجنسية اللبنانية، وتخرجت فايزة واصف، من كلية الآداب قسمي علم النفس وعلم الاجتماع، وأكملت مسيرتها العلمية للحصول على درجة البكالوريوس في فنون المسرح من قسم التمثيل والإخراج.

مشوار فايزة واصف المهني

عملت فايزة واصف كمؤلفة، ودخلت عالم الإذاعة والتليفزيون منذ الستينيات، عندما قدمت سلسلة من البرامج عام 1963، وشقت طريقها إلى عالم الفن من خلال تقديم برنامج منوع بعنوان أغنية اليوم.

اشتهرت واصف بتقديم برنامج حياتي، والذي يعد الأشهر اجتماعيًا في البرامج المصرية واستمر على الساحة الإعلامية لمدة ازيد عن 30عامًا، على شاشة التليفزيون المصري.

وتقلدت فايزة واصف العديد من المناصب داخل التليفزيون المصري حتى وصل إلى منصب وكيل وزارة.

وحصدت الإعلامية فايزة جميع الترقيات المتاحة لها من خلال السلك الوظيفي بالتليفزيون المصري، ثم تقاعدت بعد حصولها على درجة وكيل وزارة

وقدمت فايزة واصف البرنامج الاجتماعي رسالة الذي اشتهر بهدف حل مشاكل الناس، وكان من إخراج المخرج المعروف حسين كمال.

وانتقلت فايزة واصف من الإذاعة للعمل فى التليفزيون، وعرضت فكرة تقديم مشاكل المشاهدين فى برنامج «سيمى دراما»، من خلال عرض المشكلة فى شكل تمثيلى فى حلقة نصف ساعة، ولاقت الفكرة قبولا كبيرا من الجماهير، فكان برنامج «حياتى»، وبعد عرض المشكلة كانت واصف تأتى بعلماء دين وأطباء نفسيين وعلماء اجتماع يشرحون ويوضحون للمشاهد رأى الدين أو الحالة النفسية أو الاجتماعية لأصحاب المشكلة.