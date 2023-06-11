الشباب والرياضة تطلق فعاليات الملتقى الخامس للحرف اليدوية برأس البر

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية - إدارة أندية الفتاة والمرأة فعاليات اليوم الأول من الملتقى الخامس للحرف اليدوية ، الذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ١٠ -١٤ يونيو الجاري ، بالمدينة الشبابية برأس البر .

ويشارك في الفعاليات ٤٠ فتاة من عضوات أندية الفتاة من محافظات (دمياط - الدقهلية - المنوفية - كفر الشيخ) .

وتضمنت الفعاليات التدريب علي (تابلوهات (string art) ، أباجورات الخيوط ، و الرسم على القماش .

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تشجيع الفتيات و تأهيلهن وتدريبهن ، و نشر ثقافة العمل الحر لديهن ، والقضاء على البطالة، والمساعدة على تنمية مهارة التسويق للمنتجات من خلال إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع ، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وفتح مصدر رزق جديد يحسن من المستوى الاقتصادى .