الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تطلق فعاليات الملتقى الخامس للحرف اليدوية برأس البر

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية - إدارة أندية الفتاة والمرأة فعاليات اليوم الأول من الملتقى الخامس للحرف اليدوية ، الذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ١٠ -١٤ يونيو الجاري ، بالمدينة الشبابية برأس البر  .

ويشارك في الفعاليات  ٤٠ فتاة من عضوات أندية الفتاة من محافظات (دمياط - الدقهلية - المنوفية - كفر الشيخ)  .

وتضمنت الفعاليات التدريب علي  (تابلوهات (string art)   ،  أباجورات الخيوط ، و الرسم على القماش .

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تشجيع  الفتيات و تأهيلهن وتدريبهن ، و نشر ثقافة العمل الحر لديهن ، والقضاء على البطالة، والمساعدة على تنمية مهارة التسويق للمنتجات من خلال إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع ، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وفتح مصدر رزق جديد يحسن من المستوى الاقتصادى .

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