الشباب والرياضة تنفذ مشروع مجتمعي للتشجير بمحافظة أسيوط

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب -الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ، المشروع المجتمعي للتزين والتشجير بمحافظة أسيوط .

وخلال الفعاليات نفذ فريق الجوالة بمركز شباب كوم ابو شيل المشروع المجتمعى ، الذي تضمن تشجير وزراعة أشجار الزينه والأشجار المثمرة وتوزيع سلات القمامة على مدرسة الشهيد ياسر رجب و مدرسة الشهيد مصطفى كامل و مدرسة الشهيد مصطفى عيد و مدرسة الشهيد وائل بركات ، بالإضافة إلي تشجير مركز الشباب .

ونفذ فريق جوالة مركز شباب (دير الجبراوي) المشروع المجتمعي ،حيث قام بتشجير وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة على وحدة الطب الأسري بالقرية و مدرسة دير الجبراوى الابتدائية وتوزيع شتلات أشجار مثمرة على أهالي القرية لزراعتها أمام منازلهم ، بالإضافة إلي توعية أهالي القرية بضرورة الاهتمام بالأشجار وريها حفاظاً على البيئة من التلوث.