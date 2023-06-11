الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنفذ مشروع مجتمعي للتشجير بمحافظة أسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

 نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب -الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ، المشروع المجتمعي للتزين والتشجير بمحافظة أسيوط .

وخلال الفعاليات نفذ فريق الجوالة بمركز شباب  كوم ابو شيل المشروع المجتمعى ، الذي تضمن تشجير وزراعة أشجار الزينه والأشجار المثمرة وتوزيع سلات القمامة على مدرسة الشهيد ياسر رجب و مدرسة الشهيد مصطفى كامل و مدرسة الشهيد مصطفى عيد و مدرسة الشهيد وائل بركات  ، بالإضافة إلي تشجير مركز الشباب .

ونفذ فريق جوالة مركز شباب (دير الجبراوي) المشروع المجتمعي ،حيث قام بتشجير وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة على وحدة الطب الأسري بالقرية و مدرسة دير الجبراوى الابتدائية وتوزيع شتلات أشجار مثمرة على أهالي القرية لزراعتها أمام منازلهم ، بالإضافة إلي توعية أهالي القرية بضرورة الاهتمام بالأشجار وريها حفاظاً على البيئة من التلوث.

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