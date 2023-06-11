الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

فتح باب الحجز لـ361 وحدة سكنية في 4 مدن

اللواء وليد البارودي
اللواء وليد البارودي رئيس هيئة التعاونيات والإسكان

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن فتح باب الحجز، لعدد361 وحدة سكنية استثمارية بمواقع متميزة بمشروعات الهيئة ( لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان ) بمساحات تتراوح من 95م2 : 155م2.

وأوضحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات اعتباراً من غد الإثنين الموافق 12/6/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27/6/2023، بمقر الهيئة الرئيسي بالعنوان: شارع سمير عبدالرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر.

 وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين طبقاً للبيان الوارد بكراسة الشروط لكل مشروع بنادي المعلمين أمام مقر الهيئة الرئيسي بـ3 شارع سمير عبدالرؤوف - امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر.

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