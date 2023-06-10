سعر ساعة عمرو دياب يشغل غضب الجماهير على مواقع التواصل

تصدر اسم الفنان القدير عمرو دياب، محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد افتتاح أحد الفنادق في الساحل الشمالي ليكون بداية سلسلة الفنادق التي تحمل نفس الاسم وهي بالتعاون مع شركة إماراتية، ولكن الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا هي إطلالة الهضبة في حفل الافتتاح.

عمرو دياب

إطلالة عمرو دياب في حفل افتتاح فندقه

ظهر عمرو دياب بإطلالة شبابية كعادته، حيث ارتدي قميص من خامة الكورشيه من آحدي علامته التجارية المفضلة، يصل سعره إلى 150 دولار، أي ما يعادل 4635 جنيه مصري.

عمرو دياب

عمرو دياب يثير الجدل بسعر ساعته

أثار الفنان عمرو دياب حالة من الجدل والصدمة لجماهير، بسبب سعر الساعة الذي كان يرتديها في حفل افتتاح فندقه في الساحل الشمالي، حيث اختار ساعة من طراز Nautilus Travel Time، بلغ سعرها إلى 350 ألف دولار، أي ما يعادل 10 مليون جنيه، وجسد الساعة مصنوع من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط، أما المينا من اللون الازرق، وسوار من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط.

عمرو دياب

نجوم الفن ورجال الاعمال في حفل افتتاح فندق

شهد افتتاح الفندق الخاص بـ الفنان عمرو دياب حضور العديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، وعلى رأسهم أحمد أبو هشيمة ورجل الأعمال محمد زكي.

وشهدت الحفل العديد من الفقرات الفنية الموسيقية إلى جانب استعراض العبار وعمرو دياب التصميمات الخاصة بسلسلة الفنادق والتي تم تدشينها على طراز فاخر وفريد، لتكون واحدة من أكبر سلاسل الفنادق في الشرق الأوسط.

ديو يجمع بين الهضبة والقيصر بالذكاء الاصطناعي

تفاجأ مُحبو الفنانين كاظم الساهر وعمرو دياب بأغنية «شؤون صغيرة» وهي قصيدة طرحها الشاعر نزار قباني منذ سنوات طويلة، وغناها القيصر.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأغنية يجمع الفنان كاظم الساهر وعمرو دياب معًا، ولكن نبرة صوت الأخير بدت متغيرة عن الطبيعي بعض الشيء، والأغنية على طريقة «الديو» بين الثنائي بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها عمرو دياب، وكاظم الساهر في ديو غنائي، وجاء رد فعل الجمهور على الفيديو متباينا؛ البعض رأى اجتماع الثنائي قريبًا بالفعل من طبقات صوتيهما وشئ مميز.