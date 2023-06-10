جنود بريطانيين تحت السقوط والإغماءات.. والسبب مرور الأمير ويليام

حالات من الأغمى، عانى منها جنود بريطانيين، اليوم السبت، عند حضورهم لتحية الأمير ويليام، حيث إن هؤلاء الجنود ظهروا مرتدين سترات صوفية وقبعات من جلد الدب لتحية الأمير ويليام.

جنود بريطانيين يتعرضون للإغماء

ما لا يقل عن ثلاثة حراس تعرضوا للإغماء خلال العرض العسكري المعروف باسم "تفقد الكولونيل"، حيث تفقد وريث العرش، وهو الكولونيل الفخري للحرس الويلزي، أكثر من 1400 جندي من الفرقة المنزلية والمدفعية الملكية للقوات الملكية، وذلك حسبما جاء بـ"سكاي نيوز عربية".

حالات الإغماء بسبب درجة الحرارة المرتفعة

ووصلت درجة الحرارة في لندن، يوم السبت، إلى 30 درجة مئوية، وهو السبب في معاناة الجنود وتعرضهم للإغماء لتعرضهم المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة، كان الحدث بمثابة بروفة للاحتفال بعيد ميلاد الملك، وهو عرض عسكري سنوي يقام كل شهر يونيو حزيران للاحتفال بعيد ميلاد الملك الرسمي. سيشرفالملك تشارلز الثالث على الحفل في 17 يونيو.

ونشر "ويليام"، في تغريدة له عبر حسابه "تويتر"، :"شكرا جزيلا لكل جندي شارك في استعراض الكولونيل هذا الصباح في الحر.. ظروف صعبة ولكنكم جميعًا قمتم بعمل جيد حقًا".

تتويج تشارلز الثالث ملكا للبلاد.. حضور جنود بريطانيين

شهدت بريطانيا، تتويج تشارلز الثالث ملكا للبلاد في أكبر حدث احتفالي في بريطانيا منذ سبعة عقود، مستقلا الملك عربتين “ اليوبيل الماسي- الملكية المذهبة".

ويحضر الملك تشارلز اليوم الأحد حفلا موسيقيا يضم مغنيين مثل ليونيل ريتشي وكاتي بيري وأندريا بوتشيلي في قلعة وندسور عقب إقامة حفلات في الشوارع في أنحاء بريطانيا في إطار الاحتفالات بتتويجه.

حضور لفيف من كبار رجال الدولة حفل تنصيب الملك تشارلز

ويحضر الحفل لفيف من كبار رجال الدولة بينهم الأمير إدوارد الأخ الأصغر للملك، وشقيقته الأميرة آن والأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، ابنة شقيق تشارلز الآخر الأمير أندرو، أحداث "الغداء الكبير" للانضمام إلى ما يقدر بنحو 50 ألف حفل من الحفلات التي ستقام في الشوارع في جميع أنحاء البلاد.

وضمن الحضور أيضا ريشي سوناك رئيس الوزراء الذي سيتم استضافته في مأدبة غداء مع ضيوف تشمل عائلات ومجموعات شبابية أوكرانية.