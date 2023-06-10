قال الإعلامي أحمد موسى، إن اتخاذ مصر إجراء بفرض تأشيرات دخول على الأشقاء القادمين من السودان ، جاء بسبب وجود عصابات في السودان تُزور تأشيرات دخول لمصر مقابل 500 دولار، وهي تأشيرات مزورة، وهذا سبب قرار وزارة الخارجية.

مصر والسودان شعب واحد

وأضاف أحمد موسى، أن مصر والسودان سيظلان شعبا واحدا، مؤكدا أنه يوجد بعض من وسائل الإعلام تسعى لإساءة العلاقة مع السودان.

أضاف موسى، أن مصر موقفها من القضية السودانية ثابت ولم ولن يتغير كأي ملف دولة عربية، قائلا: «محدش يزايد علينا، موقف مصر من القضية السودانية ثابت وواضح»

وتابع: «مصر لديها ضيوف لا نقول لاجئين، وفيها أعداد من السودان كبيرة، وفي دول لا تقدر على تحمل هذه الأعداد، ولم نتحدث عن لاجئ، ومصر بها 9 ملايين ضيف، كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويوجد بمصر 5 ملايين مواطن سوداني في مصر، ولا يجوز المزايدة على الموقف المصري تجاه السودان، وموقفنا ثابت واضح.

وواصل أنه في شهر مايو الماضي تداولت معلومات بوجود عصابات تزوير تمنح تأشيرات لدخول مصر مقابل 500 دولار، وتم الكشف عن التأشيرات المزورة في ميناء أرقين، مؤكد أن 200 ألف سوداني دخلوا مصر منذ 15 أبريل الماضي.

أكد أن مصر لا تمنع السودانيين من الدخول إلى مصر، مضيفا أن الدولة المصرية فتحت أبوابها وتستقبل الأشقاء من السودانيين وفق إجراءات تنظيمية، وعلى مدار التاريخ مصر ترحب بالأشقاء السودانيين على أرضها.

جاء ذلك خلال تقديم خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد.

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