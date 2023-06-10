مفيدة شيحة بموضة الأوفر سايز (صور)

شاركت الإعلامية مفيدة شيحة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام، لتكن محط اهتمام وإعجاب متابعيها.

وظهرت مفيدة شيحة بإطلالة شبابية لامعه، حيث ارتدت جمبسوت ينتمى لقصة الأوفر سايز، صمم من قماش ناعم باللون الذهبي.

تنجذب مفيدة شيحة للأزياء المختلفة التي تتناسب مع ذوقها المتمرد والمحب لشخصيتها القوية وهذا ما جعلها محط اهتمام وإعجاب جمهورها.

وتزينت ببعض الإكسسوارات بأسلوب التكديس فارتدت السلاسل المتعددة الطبقات من اللؤلؤ والحبيبات الذهبية تناغمت مع إطلالتها.

وعلقت على الصور، قائلة: " صباح الخير عليكم يا احلى و اجمل ستات".

أما من الناحية الجمالية، واختارت تسريحة شعر ناعمة ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه، تناغم المكياج مع لون بشرتها الخمرية.

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة هي اعلامية مصرية، ولدت في 6 سبتمبر 1971. شاركت في تقديم عدد من البرامج التليفزيونية، وتخصصت في برامج المنوعات، منها: سكوت حنغني، دقيقة مفيدة، الستات مايعرفوش يكدبوا، الشيف ومفيدة في قناة cbc في سبتمبر 2021 أنهت تعاقدها مع قناة سي بي سي المصرية بعد عشرة سنوات من تقديم برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا وانتقلت في يناير 2022 إلى قناة النهار المصرية مع زميلتها سهير جودة لتقديم برنامج بعنوان الستات في يوليو 2022.