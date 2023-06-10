الأنبا فيلوباتير يترأس تذكار القديس إبرآم في أبوقرقاص (صور)

يتبع الآباء الأساقفة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية نهج القديسين والآباء السابقين في رعاية الأقباط وخدمة المذبح المقدس في كل مكان، كما يسعوا لحمل كلمة المسيح طوال خدمتهم بإخلاص وتفاني.

ويواصل نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها، دوره الروعي في رعاية أبناء الإيبارشية، وعكست آخر زياره لنيافته اليوم السبت إلى مركز خدمة الأنبا إبرام مدى ترابطته بأبناء المطرانية في كل المناسبات الروحية.

جاءت هذه الزيارة بمناسبة عيد نياحة القديس الأنبا إبرام بحضور كل من القمص بيشوي كامل، القمص ايوب شوقي، القمص غبريال محفوظ، القس ساويرس رشدي، ومسؤول خدمة المركز المهندس هاني حبيب، إلى جانب عدد من الخدام.

استهل الأنبا فيلوباتير بأداء صلوات تمجيد بمناسبة تذكار نياحة القديس الأنبا إبرام، تقديرًا لسيرته وقدراته المحفورة في تاريخ الكنيسة القبطية بأحرف من الذهب.

تعيش الكنائس القبطية هذه الفترة صوم الرسل وهو أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

وتتوالى المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس اجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك.