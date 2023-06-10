انطلاق دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية تحت شعار "دوري الشوارع"

الشباب والرياضة تطلق النسخة التاسعة

تنظم وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية النسخة التاسعة لدوري الأندية الصغيره بالأحياء والساحات الشعبيه والشوارع تحت شعار "دوري الشوارع" في خماسي كره القدم وكره اليد وتنس الطاوله بمشاركة ٢٠٠٠٠ مشارك ومشاركه من مواليد ٢٠٠٦ الي مواليد ٢٠١٠



تبدأ اللقاءات عن طريق دوري من دور واحد ومن المقرر أن يتم تصفيات علي مستوي كل محافظة علي ان يعقبه لقاء نهائي مجمع علي مستوي محافظات الجمهورية بالإضافة إلي اكتشاف المواهب المميزة من خلال الدوري لرعايتهم رياضيا.



يهدف الدورى إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة



يأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة لنشر الرياضة داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة، وفى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشجيع المواطنين علي ممارسة والرياضة.