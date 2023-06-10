الأنبا فيلوباتير يستهل برنامج نهضة "الملاك ميخائيل".. تفاصيل

يستهل نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، الإثنين، أولى فعاليات نهضة كنيسة الملاك ميخائيل، المقرر إقامته بعنوان (الشروط الإلهية للأسرة) في تمام الساعة السابعة صباحاً.

الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها

يأتي هذا اللقاء في افتتاحية نهضة رئيس النلائكة ميخائيل والمقرر استمراره حتى يوم ١٩ يونيو الجاري، يحمل في كل فعالية عشية درس وتعاليم جديد بمشاركة الآباء الكهنة والأساقفة.

يأتي هذا اللقاء بعد ساعات من القداس الالهي الصباحي الذي يبدأ يومياً في تمام الساعة السابعة صباحاً.

يتزامن نهضة هذا العام مع فترة صوم الرسل الذي يعد أحد أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

وتتوالى المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس اجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر، فظهر ملاكا للقديس يوسف النجار خطيب العذراء يقول له كما ذكر سفر متى بالكتاب المقدس(قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر).