الكهرباء تطلق تطبيقات جديدة لخدمة المكفوفين وترجمة إشارات الصم والبكم

استمرار لخدماتها الإلكترونية

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر تطبيقات جديدة خاصة بالشكاوى وأعطال الكهرباء لسرعة وسهولة تقديم الشكوى أو بلاغ انقطاع الكهرباء، منها تطبيقين للهواتف الذكية (اندرويد وآيفون) تشمل :

- تطبيق طوارئ الكهرباء

تطبيق خاص بالابلاغ عن انقطاعات الكهرباء وأى شكاوى فنية تتعلق بشبكات الكهرباء بسهولة وسرعة بدلاً من الاتصال على الرقم الموحد 121

الرابط الخاص بالتطبيق على اندرويد (Play Store)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fixedmea.emergency

رابط الايفون (App Store)

https://apps.apple.com/eg/app/طوارئ-الكهرباء/id1660420335

- تطبيقات الاتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الاعاقة على الهواتف التى تعمل بنظام الأندرويد من خلال متجر جوجل بلاى Play Store

- تطبيق خدمات الكهرباء للمكفوفين : حيث يتيح التطبيق التعريف بخدمات الكهرباء والمستندات اللازمة لكل خدمة والاجراءات الخاصة بها عن طريق الصوت للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر

رابط التطبيق على جوجل بلاى:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electricityblind

تطبيق خدمات الكهرباء للصم : يتيح التعريف بخدمات الكهرباء والمستندات اللازمة لكل خدمة والاجراءات الخاصة بها عن طريق لغة الاشارة للأشخاص ذوى الاعاقة السمعية والصم

رابط التطبيق على جوجل بلاى :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kcg.electricitydeaf



تطبيق موظفي مركز الخدمة : حيث يتيح الترجمة بلغة الاشارة فيما بين الموظف والمواطن عن طريق الربط مع تطبيق الخدمات للصم واجراء المحادثة فيما بينهم بلغة الاشارة



البدء فى توفير شاشات 43 بوصة تعمل باللمس بعدد من مراكز الخدمة للتعريف بخدمات الكهرباء والمستندات الخاصة بكل خدمة عن طريق لغة الاشارة



البدء فى توفير أجهزة تابلت بعدد من مراكز خدمة للترجمة بلغة الاشارة بين الموظف والمواطن من أصحاب الإعاقة السمعية والصم.



وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه من المتوقع أن تحقق هذه التطبيقات التنوع فى قنوات تقديم الخدمة للعملاء وسهولة تقديم الشكاوى والبلاغات الخاصة بانقطاع الكهرباء والأعطال بما يحقق صالح جمهور المشتركين والوصول إلى رضاء العملاء والعمل المستمر فى تحسين جودة الخدمات التى تقدمها الشركات التابعة للعملاء .

واضاف أنه سيتم تقديم خدمات شكاوى الكهرباء وانقطاع التيار عبر تطبيق واصل لخدمات ذوى الاعاقة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأخوة ذوى الاعاقة من الصم والبكم بلغة الاشارة.

رابط التطبيق على جوجل بلاى :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.wasel

كما تجدر الاشارة إلى تشتغيل جميع خدمات الكهرباء التى تقدم للمشتركين والعملاء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية من خلال شبكة الانترنت عبر الرابط التالى :

https://eservices.eehc.gov.eg/



والتطبيق الخاص بها عبر الهواتف الذكية (اندرويد – ايفون)



رابط التطبيق اندرويد (Google Play) :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fixedmea.eehc

رابط التطبيق على ايفون App Store :

https://apps.apple.com/eg/app/خدمات-كهرباء-مصر/id1583743351